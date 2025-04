Volodímir Zelenski: Estoy listo para negociaciones directas con Rusia

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski declaró este martes que su gobierno está dispuesto a entablar negociaciones directas con Rusia, pero únicamente si se establece previamente un alto el fuego. Esta propuesta será discutida en una reunión clave en Londres con representantes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania.

Durante un encuentro con periodistas previo al viaje, Zelenski explicó que su equipo negociador llevará el mandato de explorar la posibilidad de un alto el fuego total o parcial, con el objetivo de frenar la escalada del conflicto en territorio ucraniano.

“Estamos listos para esta fase. También estamos listos para dejar claro que después de un alto el fuego estamos listos para sentarnos en cualquier formato para que no haya un punto muerto”, aseguró.

El mandatario ucraniano detalló que su propuesta inicial contempla un cese de ataques sobre infraestructura civil —especialmente energética— mediante misiles y drones, a cambio de una respuesta recíproca de Moscú, reseñó Efe.

“Un alto el fuego significa que no hay ataques en nuestro territorio y, en consecuencia, no hay respuestas espejo. Si es parcial, entonces estamos preparados para medidas espejo”, dijo Zelenski.

Donald Trump insiste en un acuerdo entre Rusia y Ucrania

Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump expresó públicamente su intención de avanzar en un posible acuerdo esta misma semana, aunque persisten diferencias sustanciales entre Kiev y Moscú.

Por el momento, ambas partes se muestran distantes incluso respecto al establecimiento de un alto el fuego duradero, y aún más respecto a la firma de un acuerdo de paz.

Zelenski también comentó las recientes informaciones del Wall Street Journal, que apuntan a que Washington estaría evaluando propuestas no oficiales para acercar posturas. Entre ellas, figuran la posibilidad de que Ucrania reconozca Crimea como parte de Rusia, abandone sus aspiraciones de adhesión a la OTAN y se establezca una zona neutral en torno a la central nuclear de Zaporiyia, actualmente bajo control ruso.

“No hemos recibido ninguna propuesta formal. Son ideas, visiones, señales, pero no representan una posición oficial hacia Ucrania”, puntualizó el jefe de Estado. Asimismo, subrayó que su país no aceptará ningún reconocimiento de territorios ocupados: “Crimea es parte de Ucrania, del pueblo ucraniano. Esto no va a cambiar. Así lo establece nuestra Constitución”.

En relación con la OTAN, el presidente ucraniano dijo: “Nadie, excepto los aliados, tiene derecho a vetar la adhesión de Ucrania”.

