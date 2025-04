FDA establece plazos para la eliminación de 8 colorantes sintéticos en alimentos

Como parte de las acciones que emprende, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para procurar una alimentación más saludable para los estadounidenses, anunció nuevas medidas para la eliminación de 8 colorantes sintéticos empleados en la industria alimentaria.

Se trata de una acción conjunta entre Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la FDA que incluye una serie de nuevas medidas para eliminar gradualmente todos los tintes sintéticos derivados del petróleo del suministro de alimentos del país.

¿Cuándo se eliminarán los colorantes sintéticos?

Las autoridades establecerán un estándar nacional y un cronograma para eliminar progresivamente los colorantes empleados en industria alimentaria.

El foco centra en la eliminación de ocho colorantes sintéticos que son petroquímicos, por lo que se deben reemplazar por alternativas naturales.

En una primera etapa, para los próximos meses, se iniciará el proceso para revocar la autorización de dos colorantes alimentarios sintéticos, Rojo Cítrico No. 2 y Naranja B, informa la FDA.

Y a mediano plazo, a más tardar para finales del 2026, se deben eliminar el uso en el suministro de alimentos de seis colorantes sintéticos restantes (FD&C Verde No. 3, FD&C Rojo No. 40, FD&C Amarillo No. 5, FD&C Amarillo No. 6, FD&C Azul No. 1 y FD&C Azul No. 2).

¿Cuáles son las alternativas naturales que platea la FDA?

El compromiso de la FDA y de las autoridades, es presentar alternativas naturales a los químicos que saldrán de la industria alimentaria, por lo que la agencia está “acelerando la revisión del fosfato de calcio, el extracto azul de Galdieria, el azul de gardenia, el extracto de flor de guisante de mariposa y otras alternativas naturales a los colorantes alimentarios sintéticos”.

Además, toman medidas para emitir directrices y brindar flexibilidad regulatoria a las industrias.

¿Cómo será la transición a los colorantes naturales?

Según informó la FDA en las próximas semanas se aprobarán nuevos pigmentos naturales para su uso en la industria alimentaria. Crédito: Shutterstock

El conjunto de medidas también establece las acciones a seguir para garantizar una transición segura de los colorantes sintéticos a los naturales, por lo que se espera que en las próximas semanas autoricen cuatro nuevos aditivos colorantes naturales, al tiempo que se acelera la revisión y aprobación de otros.

También está previsto que los Institutos Nacionales de Salud (NIH) investiguen exhaustivamente sobre cómo los aditivos alimentarios afectan la salud y el desarrollo de los niños.

Mientras que los plazos establecidos para que las empresas de alimentos que eliminen el FD&C Rojo N.º 3 es antes de 2027-2028.

Uso de aditivos sintéticos sin consentimiento de los usuarios

El colorante rojo nº 3 y otros aditivos se encuentran generalmente en cereales, dulces y refrescos. Crédito: Shutterstock

El secretario del HHS, Robert F. Kennedy, Jr, advirtió que durante mucho tiempo, algunos productores de alimentos suministraron a los estadounidenses “productos químicos derivados del petróleo sin su conocimiento ni consentimiento”.

Explicó que “estos compuestos tóxicos no ofrecen ningún beneficio nutricional y representan peligros reales y mensurables para la salud y el desarrollo de nuestros niños”.

Con las acciones emprendidas, estima que “esa era está llegando a su fin. Estamos restaurando la ciencia de referencia, aplicando el sentido común y comenzando a recuperar la confianza del público. Y lo estamos logrando colaborando con la industria para eliminar estos colorantes tóxicos de los alimentos que nuestras familias consumen a diario”.

