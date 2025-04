Revelan supuesto audio de Shannon Sharpe en medio de denuncia por violación: “Te voy a asfixiar”

El escándalo de la demanda por violación contra Shannon Sharpe pica y se extiende. Al final de la jornada del martes se reveló un supuesto audio de una conversación entre la mujer acusadora y el exjugador de la NFL.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, el famoso abogado Tony Buzbee hizo llegar el clip a su redacción. La grabación de 1:36 minutos se habría dado en los últimos momentos de la relación sentimental que Sharpe tuvo con su clienta.

Aunque el contexto de la conversación no está claro, en el audio se puede escuchar cuando el miembro del Salón de la Fama le manifiesta que va a asfixiarla. Del otro lado, la mujer solicita que no se le manipule.

“Oh, Señor, ten piedad (…) si dices esa palabra una vez más, te voy a asfixiar cuando te vea”, se oye antes de una larga pausa. “No quiero que me ahoguen”, dice la mujer. “Sí, tú sí. No creo que tengas otra opción en el asunto”, contestó el ex ala cerrada.

Según Buzbee, la grabación no es de carácter sexual. “No son juguetones. En cambio, son perturbadores, agresivos y peligrosos”.

Mensajes sexuales como prueba ante acusación de violación

Horas más tarde, la defensa de Shannon a cargo del letrado Lanny J. Davis publicó como prueba unos mensajes sexuales entre el exjugador y la presunta víctima.

Davis hizo público los mensajes de texto a través de la cadena TMZ Sports en respuesta a un audio extraído de un video. En los mensajes aparentemente se ve como la mujer incitaba sexualmente al ex ala cerrada de Denver Broncos.

“Quiero que me pongas un collar de perro alrededor del cuello y me estrangules con él mientras me follas”, se alcanza a leer. Según Davis, otro mensaje de texto dice: “Sé que extrañas este trasero grande y jugoso (…) $25,000 dólares por cada nalga”.

El defensor del ahora analista insistió en que la relación entre ambos fue consentida. Además, expuso que la demandante supuestamente grabó en secreto a Sharpe y habría editado el video con el presunto objetivo de extorsionarlo para obtener dinero.

Acusación de violación contra Shannon Sharpe

La demandante está pidiendo $50 millones de dólares de indemnización por daños y perjuicios. La mujer alegó que Sharpe supuestamente la agredió sexualmente en dos oportunidades, finalizando el 2024 y comenzando el 2025.

La presunta víctima reconoció haber tenido una relación de años con el exjugador, aunque la calificó como abusiva. Según los documentos judiciales, ambos se conocieron en 2023 en un gimnasio en Los Ángeles, cuando la presunta víctima tenía 20 y Sharpe superaba los 50.

Un año después de haberse conocido en aquel gimnasio, Sharpe y su pareja se mudaron a Nevada. En octubre de 2024, la demandante aseguró que fue violada por el miembro del Salón de la Fama del Fútbol. Posteriormente, el acto se habría repetido en enero de este año.



