Acusan a anciano de 83 años de vandalizar 5 Tesla por presunto odio hacia Donald Trump y Elon Musk

Lo que comenzó como una tarde aparentemente común en un centro comercial de Long Island terminó con un hombre de 83 años acusado de causar daños por más de $23,000 a cinco autos Tesla en un presunto acto de furia política.

Victor Divergilio, veterano de Vietnam y residente local, fue arrestado en el estacionamiento del centro comercial Roosevelt Field, luego de que cámaras de seguridad lo captaran, aparentemente, rayando múltiples vehículos con una llave. Las autoridades aseguran que, durante su detención, Divergilio arremetió verbalmente contra el dueño de Tesla, Elon Musk, y el expresidente Donald Trump, expresando comentarios como: “Debería morir Musk, y también debería morir Trump”.

El caso tomó un giro inesperado cuando, en una entrevista posterior con el New York Post, Divergilio negó las acusaciones y afirmó que todo fue un malentendido. “Sí, ese soy yo en el video, pero no estaba rayando ningún coche”, declaró. Según su versión, simplemente había salido de una tienda y estaba revisando sus llaves y su cambio mientras regresaba a casa.

“Si hiciera algo contra Musk, no sería rayar autos”, insistió el octogenario, quien también explicó que padece trastorno de estrés postraumático (TEPT) y que la experiencia en la cárcel fue profundamente traumática para él. “Pasé una noche horrible como si fuera un criminal. No lo entiendo. Yo no lo hice”.

Liberan a hombre

Divergilio fue liberado tras su comparecencia en el Tribunal Penal del Condado de Nassau, donde el juez ordenó que se le realizara una evaluación de salud mental. Su próxima cita en la corte está prevista para el 30 de abril.

El caso ocurre en un contexto de creciente animosidad hacia Elon Musk, quien ha estado vinculado a la administración Trump a través de su antiguo cargo en el Consejo de Eficiencia Gubernamental. Tesla también ha sido blanco de otros incidentes de vandalismo en distintas ciudades de EE.UU., alimentando teorías sobre un patrón de ataques motivados políticamente.

Mientras tanto, Divergilio se mantiene firme en su versión: sostiene que no dañó los autos y que fue malinterpretado. La investigación continúa, mientras su historia genera tanto indignación como compasión en redes sociales y medios locales.

