Árbitro de la final de la Copa del Rey rompe en llanto y denuncia ataques de Real Madrid TV

A un día de dirigir la final de la Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid, el árbitro Ricardo De Burgos Bengoechea ofreció una rueda de prensa en la que condenó entre lágrimas los ataques provenientes de Real Madrid Televisión, canal oficial del club blanco.

Visiblemente afectado, el colegiado vasco denunció el impacto personal y familiar que han tenido los constantes vídeos críticos del medio madridista contra los árbitros: “Es jodido aguantar lo que tienen que aguantar muchos compañeros”, asegurando que él mismo le ha “tenido que explicar” a su hijo que “su padre se puede equivocar, pero es una persona honrada”.

“Cuando un niño llega al colegio y hay otros que le dicen que su padre es un ladrón es muy jodido. Intento educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, que es un deportista más. Cuando me vaya de aquí, del arbitraje, quiero que mi hijo esté orgulloso. No hay derecho a lo que estamos pasando, pero no solo entre los profesionales, que muchas familias dependen de esto, sobre todo en el fútbol base. Que cada uno haga una reflexión”, dijo el colegiado en una rueda de prensa recogida por EFE.

De Burgos quiere “estar a la altura” en El Clásico

Respecto al duelo entre culés y merengues que se disputará este sábado en el estadio La Cartuja de Sevilla, De Burgos admitió que lo encara con una gran responsabilidad. “Es el partido más importante de la temporada y uno solo quiere estar a la altura de quienes confiaron en ti”, apuntó.

El colegiado anticipó que el Clásico copero no estará exento de momentos controvertidos debido a la velocidad e intensidad del juego: “Habrá polémica y jugadas interpretables” porque se trata de “una final entre dos grandes clubes”, disputada por “equipos que juegan a gran velocidad y con jugadores muy técnicos, y eso dificulta juzgar las acciones dentro del área”.

Pese a todo, se mostró ilusionado por dirigir la final en Sevilla: “Es una ciudad preciosa que respira fútbol y tiene dos aficiones maravillosas. Todo está dado para que sea un gran partido”.

