Javier Tebas, presidente de LaLiga, señala al Real Madrid: “Esto no es fútbol, es control de poder”

Con el ruido de la polémica en todo lo alto, Javier Tebas, presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), publicó un tuit en su cuenta oficial de X en el que cargó, de forma contundente, contra Florentino Pérez y el Real Madrid.

Sin nombrarlos explícitamente, después del conflicto abierto con la Federación a causa de las manifestaciones públicas de De Burgos Bengoetxea y González Fuertes en la previa de la final de la Copa del Rey.

“Esto no es fútbol, es control de poder. No le gusta Tebas porque no le hace lo que él quiere. No le gusta Ceferin porque no hace lo que él quiere. No le gusta Louzán porque no hace lo que él quiere. No le gustan los comentaristas de TV porque no dicen lo que él quiere. No quieren que se avance en la reforma arbitral porque no es la que él quiere. Y ahora, tras las declaraciones de los árbitros —hartos del acoso constante desde Real Madrid TV—, responde como sabe: suspende la rueda de prensa, se salta el entrenamiento en La Cartuja desprecia los actos oficiales de la final de Copa y filtra que no se va a presentar en la final de la Copa“, escribe el mandatario.

“Qué piel tan fina. No protesta, presiona. No se queja, amenaza. No discrepa, castiga. No quiere mejorar el fútbol, quiere su fútbol. Y lo más grave no es que lo intente. Lo grave es que muchos lo permiten, lo consienten y le ayudan”, concluye.

Protesta del Real Madrid

Y en esta ocasión, la publicación en X llega después de que el Real Madrid denunció este jueves lo que considera una “clara animadversión y hostilidad” de los árbitros hacia el club tras su negativa a participar en la rueda de prensa y entrenamiento oficiales y en la cena previa a la final de la Copa del Rey.

Dicho texto ve “inadmisibles” las manifestaciones del árbitro designado para la final y el encargado del VAR en rueda de prensa. A su juicio, dichas palabras “han puesto el foco de manera sorprendente contra los videos de un medio de comunicación amparado en la libertad de expresión, como es Realmadrid TV, realizadas de manera premeditada 24 horas antes contra uno de los participantes de la final”.

A su juicio, todo ello demuestra, “una vez más”, una “clara y manifiesta animadversión y hostilidad de estos árbitros contra el Real Madrid”.

🚨 El Real Madrid CF ha comunicado a la RFEF que no llevará a cabo la rueda de prensa ni el entrenamiento oficial previo a la final de la #CopaDelReyMAPFRE programado para hoy en el estadio La Cartuja de Sevilla. pic.twitter.com/x5wJSn2Xut — RFEF (@rfef) April 25, 2025

