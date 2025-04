Anahí revela cómo un comentario dañino afectó su vida desde joven

Anahí ofreció una exclusiva a la revista Caras, conversación en la que abordó diversos temas. Aprovechó para hablar de los inicios de su carrera, las cuatro décadas que lleva en el mundo del entretenimiento, su matrimonio de 10 años y lo que le ocasionó un mal comentario cuando era adolescente y ya trabajaba en televisión.

“Bueno a mí si me tocó un poquito más complicado, porque desde muy chiquita estoy en el ojo del huracán. Pero también eran otros tiempos, literal. Aunque parezca la abuelita del cine nacional diciéndolo, pero sí, eran otros tiempos, los cuales hoy se agradecen muchísimo que estén cambiando. Porque en esos ayeres él no había toda esta cultura del respeto a los demás, el respeto a los cuerpos ajenos, el tener un poquito más de empatía sobre todo con una niña de 14 años“, comenzó diciendo durante la entrevista.

La mexicana mencionó que, en ocasiones, se emiten comentarios no miden las consecuencias que pueden generarle a alguien, y ella lo pagó muy caro: “Cuando yo tenía esa edad una persona me hizo un comentario que seguramente no fue con mala intención, pero se metió con mi peso y con mi físico (diciendo que para ser protagonista tenía que ser bonita y flaquita)“.

Anahí inició en el mundo del entretenimiento desde muy pequeña y, desde entonces, ha sido parte de los titulares de la prensa, aunque en aquel momento de forma negativa, ya que la opinión de una tercera persona le ocasionó problemas alimenticios en un ambiente donde la apariencia física vale más que cualquier preparación.

“En mi caso eso fue lo que desencadenó un tema de completa distorsión que me sacó de mi centro y me hizo caer en un problema que muchos conocen de desórdenes alimenticios muy fuertes el cual empezó a los 14 años”, añadió.

Durante la entrevista, explicó que para ella fue complicado recibir más cosas negativas que ayuda: “Fue muy duro porque además de estar peleando con esta enfermedad que todos los días te carcome el cerebro estaba recibiendo comentarios de burla y de risa completamente bajo la ignorancia de algunas personas que, en ese momento, estaban atacando a una chavita el lugar de tenderle una mano o darle un abrazo que era lo que más necesitaba”.

Sigue leyendo:

· Anahí le canta a su esposo Manuel Velasco por su cumpleaños, la acompaña Pedro Fernández

· Anahí habló de las consecuencias de su salud tras la gira de RBD

· Christian Chávez y su lejanía con Anahí