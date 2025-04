Mujeres Destacadas 2025: Helen Arteaga-Landaverde

Helen Arteaga-Landaverde estuvo a punto de morir durante la pandemia; pensó que su vida iba a acabar en el mismo hospital donde, cuando ella tenía 18 años, falleció su padre, un inmigrante ecuatoriano que fue muy importante en su vida pero que, a pesar de que había sido tan generoso con el prójimo, murió sin seguro médico.

Cuando salió del hospital, quedó vacante el puesto de presidente ejecutivo de NYC Health + Hospitals/Elmhurst. Mucha gente le decía que ella sería la próxima presidenta. Sin embargo, debilitada por el covid y con sus estudios de doctorado en salud comunitaria y políticas de salud encima, Helen pensó que lo mejor sería dedicarse a algo simple, como escribir o ser profesora.

Una tarde mientras cenaba con sus tres hijos, el mayor le dijo que algo en ella había cambiado, y ella lo negó.

“Luego otro hijo me dijo, ‘sí, mami, sí has cambiado, dejaste de soñar, porque la madre que yo conozco solicitaría ese trabajo’, y eso me llegó”, contó. “Esa noche estuve pensando mucho en el espíritu de mi papá, y sentí que me dijo, ‘si quieres ayudar a la comunidad, aplica'”.

Helen solicitó el puesto junto con otras 310 personas. Luego de 21 entrevistas, en febrero de 2021 fue nombrada directora ejecutiva de NYC Health + Hospitals/Elmhurst, un centro médico académico y de traumatología de primer nivel con 545 camas y con más de un millón de visitas de pacientes al año. Es la primer mujer de color y la primera latina en liderar el equipo ejecutivo del hospital.

Desde que ocupa el puesto de directora, ha creado programas para promover a los latinos y se ha enfocado en formar a la próxima generación de líderes en su institución. Ver por el bien común es una característica que le atribuye a la manera como fue criada.

“En mi casa siempre era ayudar al prójimo”, dijo.

Ella y sus dos hermanas, recordó, vivieron en un hogar pobre, pero su padre las hacía viajar a través de los libros.

“Yo pasaba más tiempo en la biblioteca que en el parque”, dijo. “Mi vida fue humilde, pero llena de amor”.