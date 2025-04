Odontólogo de Wisconsin es asesinado presuntamente por su vecina tras una pelea por música alta

Un odontólogo fue asesinado en Milwaukee, Wisconsin, presuntamente por su vecina, luego de que se produjera una discusión en un complejo de apartamentos porque la sospechosa tenía música en volumen alto.

Keionna McGowan, de 27 años, fue acusada de disparar y matar al Dr. Akintunde Bowden el pasado 19 de abril, un reconocido dentista local, durante el altercado dentro del edificio. La joven lloró en la corte el jueves pasado al ser formalmente acusada de homicidio imprudente en segundo grado con uso de arma peligrosa.

Según la denuncia penal, McGowan se encontraba escuchando música en su apartamento cuando escuchó golpes en su puerta principal, según pudo conocer el medio local WISN 12.

La mujer relató a las autoridades que vio a Bowden, de 41 años, actuar agresivamente y creyó que estaba “intoxicado”. Cuando abrió la puerta y le pidió que bajara el volumen, la situación escaló, pues ella afirmó que Bowden la pateó y que ella respondió sacando un arma y disparándole cuando él intentó patearla nuevamente.

Detalles del trágico incidente

Por su parte, los oficiales del Departamento de Policía de Brown Deer se trasladaron al lugar alertados por gritos desde afuera del edificio ubicado en Park Plaza Court. Cuando llegaron, encontraron a Bowden tendido boca abajo en la entrada del apartamento de McGowan y lo declararon muerto en la escena. La autopsia confirmó que la causa del fallecimiento fue una herida de bala en la parte inferior del abdomen.

Entretanto, la mujer fue arrestada y actualmente enfrenta cargos por homicidio imprudente con uso de arma peligrosa. La audiencia preliminar está programada para el 5 de mayo, de acuerdo con registros judiciales.

Tras el fatal desenlace, el Milwaukee Health Services emitió un comunicado, en el cual destacó: “Las contribuciones del Dr. Bowden a la salud y el bienestar de nuestros pacientes y la comunidad fueron sumamente impactantes”.

Adeniji y Ogbonna, hermanos de Bodwen, también dentistas, compartieron palabras emotivas sobre su hermano, al señalar que él “amaba a sus pacientes” y pasó más de una década brindando servicios dentales a quienes no podían pagarlos. Ogbonna agregó a CBS 58: “Siempre trataba de ayudar a quienes no tenían tanto o no tenían lo que consideramos una oportunidad justa”.

Con información de New York Post

