Familia fracturada: Bryan Lozano revela que no tienen contacto con el Chucky Lozano

El futbolista Bryan Lozano, hermano de Hirving ‘Chucky’ Lozano, reveló que nadie de su familia mantiene algún tipo de contacto con el extremo del San Diego FC de la Major League Soccer (MLS) a pesar de la conexión que poseen y que la única manera en la que tienen conocimiento de lo que ocurre en su vida es gracias a lo que ven a través de las redes sociales.

Estas declaraciones las realizó el jugador que se formó en las filas de los Pumas de la UNAM durante una entrevista ofrecida para Fox Sports, donde sostuvo que ni siquiera sus padres tienen alguna forma de comunicarse con Chucky Lozano debido a un problema familiar que ocurrió antes del Mundial de Qatar 2022 en el que la selección de México fue eliminado en la fase de grupos.

“Hoy en día no, nada de relación con él, ni mis padres ni mis cuatro hermanos, nada. Yo tengo tres años que no, cero contacto. Unos meses antes del Mundial, intercambiamos mensajes, ideas, lo que uno sentía, lo que otro sentía y ahí la dejamos, ya no hubo más relación”, expresó.

Bryan Lozano destacó que esta decisión de alejarse de todos fue tomada por el propio Hirving y que esto ocasionó que cada uno de ellos tomada vidas completamente diferentes; asimismo sostuvo que a ninguno de ellos le importa las decisiones que tome en su vida desde el 2022 y que siguieron adelante.

“Él tomó la decisión y ya, no tengo contacto, mis padres tampoco y ellos lamentablemente, años atrás, dejaron de tener contacto, pero pues seguimos adelante, seguimos con lo nuestro, abriendo nuestro camino. Lo de él es de él, a nosotros no nos importa”, resaltó en sus declaraciones.

En este momento Hirving Lozano se encuentra también alejado de la selección mexicana comandada por Javier Aguirre al no estar demostrando su mejor nivel deportivo; a pesar de eso el objetivo del jugador azteca es poder volver a formar parte del combinado nacional para participar en el Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

