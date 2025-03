Javier Aguirre sobre la selección mexicana: “La crítica va con el salario”

El director técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, aseguró que está enfocado en poder conquistar el título de la Concacaf Nations League ante el combinado nacional de Panamá; resaltó que este trabajo sería fundamental para recuperar el orgullo del combinado azteca para demostrar el crecimiento deportivo que han alcanzado desde que tomó el mando del banquillo.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para el programa Marca Personal de TUDN, donde aseguró que desea poder devolver a la selección mexicana a sus días de gloria; a pesar de esto reconoció que es complicado al tener que enfrentar a las constantes críticas que reciben por todo lo que realizan en los partidos.

“Hay que recuperar el orgullo por venir a México, regresar al origen y el origen es el orgullo de estar en la Selección, ah, no quieres, a la goma hijo de mi vida, a la mierda, porque no me vale un tipo que pone sus condiciones para ir a la Selección, no me vale”, expresó.

“‘Oye, es que la crítica es muy fuerte’, y qué quieres mijo, estás en la Selección Mexicana, eres uno de los privilegiados, pues claro que hay crítica como la hay en otras partes, no creas que todos van de rosita, no, aquí hay que sufrir y la crítica va con el salario y con el orgullo de estar en la Selección”, agregó el estratega.

Aguirre también habló sobre el valor que sienten los jugadores al poder ser llamados para defender a la selección mexicana y así hacer todo lo posible para ganarse un puesto entre los candidatos para participar en el Mundial de 2026 que realizarán en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

La selección de México presentó su prelista para la Concacaf Nations League. Crédito: Gustavo Garello | AP

“Déjame ver que lo estoy pensando, no lo pienses mucho que esta invitación tiene fecha de caducidad, gracias adiós. Hay gente que mataría por una convocatoria por estar en un Mundial en casa. 50 años en el futbol y la mayor experiencia que he tenido en mi carrera es el Mundial en casa”, enfatizó.

Sobre Henry Martín

Para finalizar Javier Aguirre habló sobre la decisión de dejar por fuera de la convocatoria al delantero Henry Martín, quien se ha convertido para muchos en el mayor ausente de esta selección que disputará la final contra el combinado nacional de Panamá en la Nations League.

“Es una bendición que tengas seis a que tengas uno y rezando para que no se te lesione, ya es chamba mía y de los colaboradores armar la mejor manera posible de juego pidiendoles paciencia a los que no inicien”, dijo.

“Porque en Honduras no jugó Henry Martín y se destapó con dos goles en Toluca, el cuate estaba de mal humor, normal. Esto que le dije a Henry, es una pena, pero es la Selección Nacional, en un equipo me tengo que tragar tu mal humor todo el pinche año, pero aquí no, no te gusta, pa’ fuera, y no lo digo por Henry, porque es un cuate que me ha sorprendido gratamente por su competitividad, como ha crecido como persona, como jugador, espectacular, la capitanía, el tricampeonato lo han hecho un potente delantero centro de exportación, puede jugar en España mañana”, concluyó.

