Zohran Mamdani: “No me molesta que me digan Robin Hood”

Hasta hace unas semanas la mayoría de los neoyorquinos no tenía ni idea de quién es Zohran Mamdani. Y en una labor titánica, que comenzó en octubre del año pasado, el asambleísta estatal, de 33 años, hoy es segundo en las encuestas para ocupar el puesto de alcalde de la Ciudad de Nueva York.

Y es que Zohran Kwame Mamdani, nacido en Uganda, en el hogar de una cineasta de India y un profesor universitario de ese mismo país, ha ido creciendo como la espuma en su popularidad entre los votantes, gracias a su plan de gobierno para hacer de la Gran Manzana una ciudad menos cara donde el salario alcance. Su vena de artista que lo llevó a ser rapero en sus años adolescentes cuando se graduó de la escuela pública Bronx High School of Science, y su lucha activa en defensa de los inquilinos de Astoria, Queens, su vecindario, le dan según sus simpatizantes las credenciales de sensibilidad social que debe tener un buen líder.

El demócrata socialista propone congelar las rentas, subir el salario mínimo a $30, autobuses gratis y servicios de cuidado infantil para todos, sin dejar de lado la seguridad, con inversión en el NYPD, la creación de una unidad especial que trabaje con desamparados y enfermos mentales y medidas para proteger a los inmigrantes indocumentados de “la migra” y la administración Trump.

El político, quien se autodefine como social demócrata, movimiento liderado por el excandidato presidencial Bernie Sanders, habló con El Diario NY sobre sus propuestas. Y aunque tiene claro que para quedarse con la nominación de su partido en las elecciones primarias del 24 de junio compite contra la maquinaria política que representa su principal rival, el exgobernador Andrew Cuomo, quien goza de renombre, advierte que con el apoyo de unidades de voluntarios, que ya están tocando puertas, hará que más neoyorquinos conozcan sus planes y lo apoyen directamente, lo que dice, lo llevará al triunfo.

Zohran Mamdani, apodado por contrincantes como el nuevo Robin Hood, por querer imponerle más impuestos a los ricos y a las corporaciones para financiar alivios para los pobres y la clase trabajadora, deberá convencer al electorado de que su visión de ciudad es posible, mientras sus detractores aumentan su campaña para pintar sus planes como poco realistas.

“Lo que no es realista es esperar a que neoyorquinos trabajadores sigan sufriendo para costear sus cosas para poder seguir viviendo en esta ciudad cuando están recibiendo salarios de pobreza. Lo que es realista es pelear por ellos”, recalca el candidato, quien llegó a Estados Unidos cuando tenía 7 años tras el sueño americano y quien en 2018 se naturalizó como ciudadano.

Candidato, todos los aspirantes a la Alcaldía prometen maravillas y aseguran que van a hacer de Nueva York una mejor ciudad, pero al final del día lo que la gente quiere es poder vivir en una ciudad donde puedan costear sus cosas y estar tranquilos ¿cuál es su propuesta y cómo va a beneficiar eso a los latinos que viven aquí?

“Yo quiero hacer que esta ciudad sea más asequible. Esta es la ciudad más rica del país más rico del mundo en toda la historia y uno de cada 4 neoyorquinos vive en la pobreza. 500,000 niños se van con hambre a la cama todas las noches. Y sabemos que para los latinos esa crisis es incluso más magnificada. Los latinos en Nueva York son dos veces más propensos a vivir en la pobreza que los neoyorquinos blancos: 26% contra 13%. Y nosotros sabemos que la crisis de vivienda es la crisis número 1 aquí, y es especialmente dura para los latinos, porque el 42% de todos los inquilinos de renta estabilizada son latinos. Entonces, cuando Eric Adams ha aumentado las rentas él ha afectado directamente los arriendos de los latinos empujando a los latinos a ser forzados a poder o no poder seguir viviendo en la ciudad. Mi norte será un enfoque acérrimo con la agenda económica. Y por eso cuando prometo una ciudad más asequible y prometo esa ciudad, lo hago con puntos concretos: congelando las rentas, haciendo que los autobuses sean más rápidos y gratis, ofreciendo cuidado infantil gratuito para todos. Yo busco maneras en las que comunidades como la latina, que ha sido dejada atrás, puedan tener la manera para dejar de sentir el dolor de esas desigualdades

Actualmente la población inmigrante está siendo blanco de ataques por parte de la administración Trump que amenaza con deportaciones masivas. ¿si usted es elegido alcalde qué protecciones va a ofrecerle especialmente a los neoyorquinos sin papeles?

“Tenemos a una administración Trump que opera para adelantar la mayor deportación en la historia de Estados Unidos y todos los días está buscando la manera de hacerlo, y eso significa que están tratando de acabar con la base y la esencia de Nueva York. Buscan dividir familias, atacar a la clase trabajadora sin importar si están en sus casas, en el trabajo o en el metro. Y por eso quiero er muy claro con todos los neoyorquinos y decirles que si tienen o no tienen papeles, no me importa, son neoyorquinos y tienen que ser protegidos por el gobierno de la Ciudad. Yo voy a proteger nuestras políticas de Ciudad Santuario porque son ellas las que hacen que nuestra ciudad sea más segura. Yo voy a establecer una comisión de supervisión que se asegure de que cada una de las agencias de la Ciudad está cumpliendo las políticas de Ciudad Santuario y pelearé para proteger a los inmigrantes neoyorquinos indocumentados, no solo luchando contra la administración de Donald Trump sino proveyendo representación legal para todos los que estén en procesos de deportación. Sabemos que si tienen representación legal, tienen 11 veces más de posibilidades de estar con sus familias. No tiene nada que ver con sus casos, tiene que ver con los recursos y eso es lo que la Ciudad tiene que hacer, empezar a pelear por su gente, e insisto, voy a pelar por todos los neoyorquinos sin importar si alguien tiene papeles o no”.

Hay quienes califican estas elecciones como una escena de David contra Goliat porque usted está compitiendo contra candidatos más fuertes y reconocidos en el ruedo político como el exgobernador Cuomo. ¿De verdad sí cree que es posible que David le gane a Goliat en esta contienda?

“Definitivamente yo sé que soy un candidato que viene de abajo y que estoy en posición de desventaja. El hecho de que Andrew Cuomo sea alguien que fue gobernador del estado por 10 años, que su papá fue gobernador del estado también y que es alguien a quien todos los neoyorquinos conocen, me pone en esa posición, y lo tengo claro. Pero también no solo creo que es posible para nosotros ganar la Alcaldía sino que creo y siento que vamos a ganar. Y lo creo que porque ultimadamente estamos viendo a más neoyorquinos conocer nuestra campaña y entre más la conocen, más y más nos apoyan. Sabemos que nuestro obstáculo es presentarle esta campaña a más neoyorquinos, y vamos a hacerlo. Lo estamos haciendo ya, y además tenemos cómo hacerlo, porque hemos reunido la mayor cantidad de dinero que cualquier otra campaña haya reunido en esta contienda. Además tenemos un equipo de voluntarios que ya ha ido a golpear más de 100,000 puertas en toda la ciudad”.

El candidato Andrew Cuomo lo descalifica y asegura que elegirlo a usted no sería una buena opción para Nueva York ¿Cómo sería la Ciudad de Nueva York bajo un eventual mandato de Cuomo?

“Andrew Cuomo quiere hablar de mí y mentir sobre mí, porque no quiere hablar sobre su propio historial. Nosotros tuvimos a Andrew Cuomo como líder del Estado y vimos lo que pasó: el recortó el Medicaid, quito cientos de millones de dólares a la MTA y puso el metro en una crisis. El decía que peleaba por la gente trabajadora pero le redujo impuestos a los más ricos y acosó a múltiples mujeres, quienes de manera valiente salieron a acusarlo de manera creíble por acoso sexual. Lo que necesitamos es una nueva generación de liderazgo en la Ciudad de Nueva York y si el ganara, sería el alcalde más viejo en toda la historia de Nueva York. Los neoyorquinos debemos darle la vuelta a la página y deben saber que lo que voy a hacer como alcalde es lo que he hecho en la Legislatura. Yo he logrado la mayor inversión para el metro y los autobuses en toda la historia moderna actual en Albany. Como legislador logré un alivio de deudas de más de $400 millones para conductores de taxis y la clase trabajadora. También derroté uno de los planes más sucios del país en Queens. Y ultimadamente soy un político comprometido en hacer las cosas de las que hablo. Andrew Cuomo en vez de estar hablando de otros candidatos, porque no quiere hablar de él, debería hablar de su récord fallido. A mí me alegra hablar de mi historial de logros porque estoy orgulloso de lo que he logrado y Tambien puedo hablar del historial de Cuomo, porque él se niega a responder preguntas”.

El asambleísta Zohran Mamdani, candidato a la Alcaldía de NYC. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Una de las preocupaciones de muchos votantes es esa idea de que los candidatos progresistas quieren quitarle fondos a la policía, lo que los hace sentir menos seguros. ¿Si usted es elegido alcalde le quitaría recursos al NYPD?

“No. Para nada. Esa es la historia que Andrew Cuomo le gusta contar. La verdad es que creo que la policía tiene un rol vital que jugar y ahora mismo lo que está pasando es que estamos haciendo que ellos tengan que lidiar con todo y con las fallas de asuntos de seguridad social, lo que evita que puedan hacer completamente su trabajo. El trabajo de la policía debe ser mejorar los índices en todas las categoría de criminalidad. Y sé que entre los latinos esta es una preocupación muy grande porque los latinos son más propensos a ser víctima de crímenes violentos en Nueva York comparados con el promedio de los neoyorquinos. Es algo con lo que la gente tienen que vivir cada día. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que a la policía continúe con ese papel fundamental de luchar contra el crimen, pero vamos a hacer que se concentren más en la lucha contra las principales categorías de crímenes y delitos. Y junto a eso, vamos a crear el Departamento de Seguridad Comunitaria, que de manera agresiva, va a promover políticas que ya han sido probadas de manera efectiva no solo para manejar sino para prevenir que ocurran crímenes violentos. Lo vamos a hacer abordando asuntos como las personas desamparadas, los delitos de odio, invirtiendo en programas de prevención de violencia con armas y creando un enfoque en toda la ciudad para manejar la crisis de salud mental. Además vamos a desplegar equipos de trabajo dedicados y entrenados para manejar asuntos de salud mental y desamparo en las 100 estaciones de metro con los mayores niveles de presencia de personas desamparadas y salud mental en todo el sistema. Vamos a transformar unidades comerciales vacantes en estaciones en lugares de atención médica y conexión con servicios a largo plazo y también invertir en embajadores de tránsito que van a ayudar a los neoyorquinos en sus recorridos”.

Todo lo que usted dice a muchos neoyorquinos les suena bonito, pero sus oponentes aseguran que son planes poco realistas y hasta lo comparan con Robin Hood, porque insisten en que todos esos proyectos no van a ver la realidad porque se necesitaría muchísimo dinero. ¿De dónde va a salir ese dinero?

“No me molesta que me digan Robin Hood, porque creo que es muy importante proponer ideas que uno sabe que sí se pueden cumplir, y yo tengo confianza en que puedo hacer realidad todas estas ideas. Congelar las rentas es algo que no le va a costar un solo dólar a la Ciudad. Puede hacerse. En la pasada administración se congelaron las rentas tres veces. En cuanto a los autobuses gratis y el cuidado infantil para todos, el dinero que vamos a necesitar para eso es dinero que podemos reunir aumentando la tasa de impuestos a corporaciones, a niveles que vemos cruzando el río, en Nueva Jersey. Allá tienen una tasa de impuestos corporativos de 11.5%, nosotros tenemos una tasa de 7.25%. No tenemos que mirar muy lejos para ver cómo podemos hacer todo esto posible. Y si usamos eso como ejemplo, podemos ver que se pueden llenar brechas para cumplir nuestra agenda de manera completa. Demasiadas veces cuando uno dice que vamos a pelear por la gente, salen otras voces a decir que no es realista. Lo que no es realista es esperar a que neoyorquinos trabajadores sigan sufriendo para costear sus cosas para poder seguir viviendo en esta ciudad cuando están recibiendo salarios de pobreza. Lo que es realista es pelear por ellos y hacerlo usando políticas que han sido exitosas y usando planes de impuestos que ya están funcionando en estados vecinos”.

Otra de las quejas de muchos neoyorquinos que sienten que no pueden costear sus gastos en la ciudad tiene que ver con los salarios. Todo sube menos los salarios. ¿Cuál es su plan para aumentar salarios?

“Partamos del hecho de que el alcalde es también el jefe de más 300,000 empleados municipales y muchos de ellos proveen servicios esenciales a nuestra Ciudad, pero son pagados sin ningún tipo de valor por el trabajo que hacen. Y eso es algo que quisiera cambiar. Yo quiero poder darle a los neoyorquinos un salario con el que puedan vivir y para aquellos que viven con el salario mínimo, donde vemos ya que con el salario mínimo nadie puede vivir bien en esta ciudad, vamos a proponer que ese salario mínimo sea de $30 por hora para el 2030. De esta manera nos aseguraríamos que todos los neoyorquinos puedan costear sus gastos y puedan seguir viviendo aquí. El Estado no aumenta salarios ni siquiera por la inflación y en algunos casos, por ejemplo con los empleados municipales, reciben un aumento del 2% en sus salarios y un incremento de 3% en sus rentas, lo que nunca va a hacer que puedan sentir que están teniendo más dinero en sus bolsillos, porque en realidad no es así. Por eso voy a usar como alcalde todas las herramientas disponibles para congelar las rentas, subir el salario mínimo, mejorar los contratos de los trabajadores de la Ciudad, de los trabajadores sindicalizados para que reciban más. Eso puede hacerse”.

Candidato, ¿usted le puede dar su palabra a los neoyorquinos de que va a cumplir todas sus promesas?

“Yo quiero rendir cuentas por todas mis promesas. Yo voy a hacer lo que estoy diciendo, porque es algo que sé que se pueden hacer. Vamos a ganar y vamos a cambiar esta ciudad. Les doy mi palabra”.