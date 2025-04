¿Cuáles son los principales usos que le dan los mexicanos a las remesas?

La firma consultora de mercados Kantar presentó un informe sobre el Impacto de las remesas y programas sociales en el mercado de consumo masivo mexicano, donde se revela que casi la mitad de los hogares mexicanos que reciben remesas las utilizan para comprar productos básicos y para hacer pagos de servicios.

Para conocer los principales usos que los mexicanos dan a las remesas y programas sociales, así como la relevancia que tienen en su gasto, Kantar consultó a 4,500 hogares a través de la encuesta PanelVoice.

¿Con qué frecuencia reciben remesas internacionales los hogares en México?

El 8% de los hogares recibe remesas con una frecuencia en mayor medida mensual.

¿Cuáles son los dos principales usos que se le dan a las remesas internacionales en México?

· Productos de consumo (alimentos, bebidas, insumos del hogar, etc.): 49.8

· Servicios (agua, luz, internet, etc.): 37.7

· Otra: 16.4

· Educación (colegiatura, libros, útiles, etc.): 11.2

· Deudas: 10.3

· Ropa y calzado: 9.5

· Remodelaciones y mantenimiento al hogar: 8

· Electrodomésticos (refrigerador, estufa, lavadora, etc.): 4.8

· Entretenimiento (viajes, cine, etc.): 2.9

· Tecnología (celulares, computadoras, etc.): 0.7

¿Cuántos programas sociales recibe un hogar mexicano?

En promedio, un hogar recibe 1.3 programas sociales donde destaca que 54% percibe el apoyo económico a adultos mayores, es decir, la Pensión para el Bienestar. El 44% cobra la Beca para el Bienestar Benito Juárez, mientras 9.5% obtienen la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Otro programa social que comentan los hogares tener acceso es el Programa para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres/padres trabajadores: 6.4% reciben este apoyo. También está el de Jóvenes Construyendo el Futuro con 2.2%, el cual consiste en capacitación gratuita y remunerada. Y con 2.1% está el Programa para Una Mejor Vivienda.

De acuerdo con el estudio, tanto remesas y programas sociales son importantes para complementar el gasto familiar. Sin embargo, apoyos gubernamentales son percibidos con una mayor relevancia entre los hogares, dado que 74.4% cree que son muy importantes para complementar el gasto familiar, ya sea en alimentos, renta, útiles escolares, medicamentos u otros.

