Lamine Yamal responde a sus detractores: “Mientras gane no pueden decirme nada”

Lamine Yamal se ha convertido, de la noche a la mañana, en una referencia mundial del fútbol. Lo ha hecho echando la puerta abajo del primer equipo del FC Barcelona. Ante el Inter cumplirá cien partidos, una cifra escandalosa teniendo en cuenta su edad y lo poco que lleva en la primera plantilla.

Por eso, como suele pasar con las estrellas, apareció en su primera rueda de prensa con el FC Barcelona, donde el futbolista se lo tomó con la misma calma y personalidad con la que afronta cada partido sobre el césped.

El canterano echó mano de respuestas cortas cargadas de titulares interesantes, como cuando le preguntaron el porqué se tiñe el pelo: “Para que se me pase más rápido el tiempo hasta el día del partido, lo hago porque me aburro en mi casa yo creo, y ya está”, dijo sin darle importancia. Como cuando le cuestionaron por los madridistas que le ven un poco crecidito: “Mientras gane, no me pueden decir nada, cuando me ganen, sí”.

Y es que Lamine tiene una personalidad a prueba de bombas y tiene claro su rol: “Como persona hay que ser respetuoso y ser respetado, es lo más importante, ser educado, que es lo que me ha enseñado mi madre.. buenos mis padres en casa”.

Y tampoco considera que tener 17 años sea algo a tener en cuenta: “Para el fútbol no hay edad, va de la calidad de cada uno, de mentalidad también, pero si estás preparado, estás preparado. A los jóvenes no nos afecta nada, lo estamos demostrando, somos un equip muy joven, pero la edad es solo un número”.

Sin miedo alguno

De hecho, Lamine no tiene miedo a nada y ahí sí se explayó. Fue cuando le preguntaron si sentía vértigo por todo lo que está viviendo: “No porque si no serviría de nada. No he tenido ese miedo, pero sí la motivación, el miedo lo dejé en Mataró hace tiempo”.

Y es que lo de la presión no va con él, ni siquiera en su primera final de Copa y ante el Real Madrid: “No lo llamaría así, al final un ambiente como el que vivimos en la final de Copa es salir y disfrutar, es algo que no se vive siempre, no me lo tomo como presión, sino como una experiencia nueva para disfrutar y me encantaría vivirla otra vez. A darlo todo y ya está”.

Las comparativas con Leo Messi son inevitables, aunque Lamine Yamal prefiere pasar de puntillas por ello: “No me comparo con él, no me comparo con nadie, y mucho menos con Messi. Eso os lo dejo a vosotros. Nosotros pensamos en ser mejor que uno mismo al día siguiente”.

Ni siquiera cuando le comentaron que Messi jugó cuatro partidos ante el Inter y nunca pudo marcar entró al trapo: “¿Que no le ha marcado al Inter? Ha marcado tantos goles a tantos equipos que debe ser el único. Ojalá que yo marque”. Cuando le comentaron si había arrancado la época de Lamine Yamal, respondió contundente que “espero que sea la época del Barça y así nos irá bien a todos”.

