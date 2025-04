En detalle: durante mitin en Michigan por sus 100 días en el poder, Trump dice que apenas está comenzando

Nueva York – Bajo el argumento de que sus primeros 100 días de mandato han estado marcados por políticas de sentido común, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltó en un mitin en Michigan este martes que los resultados de las medidas que ha tomado en temas económicos y migratorios apenas se están empezando a notar.

“Estos son los mejores primeros 100 días del comienzo de un presidente en la historia y todo el mundo lo está diciendo. Nosotros apenas estamos empezando. Ustedes no han visto nada. Todo está empezando”, empezó señalando en el evento en Macomb Community College, en Warren.

Trump, a quienes la concurrencia lo recibió con gritos de “USA”, apostó a que su política arancelaria global, que muchos temen que lleve al país a una recesión, se traducirá en el regreso de empresas a Estados Unidos a producir piezas y productos.

“Todas las empresas quieren volver a Michigan y construir vehículos de nuevo, y, ¿saben por qué?, por nuestra política de aranceles. Ellos están viniendo de todo el mundo, están viniendo y están abriendo fábricas…”, expuso Trump.

“Ellos están viniendo aquí a niveles que nunca ustedes han visto antes”, recalcó sin mostrar pruebas que sostuvieran ese argumento.

Según Trump, sus acciones buscan ubicar a EE.UU. como líder comercial superando a uno de sus principales socios, China, que enfrenta un 145% en aranceles por parte del país norteamericano.

“Después de décadas de políticos que destruyeron Detroit para construir Beijing, finalmente tienen un defensor de los trabajadores en la Casa Blanca. Y en lugar de poner a China primero, pongo a Michigan primero, y estoy poniendo a Estados Unidos primero”, dijo.

Seguidamente, insistió en su discurso contra la burocracia gubernamental, la que dice estar combatiendo con iniciativas como la Oficina de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderada por el magnate Elon Musk.

“Estamos recuperando nuestro país de una clase política enferma que se enriqueció vendiendo a EE.UU. y desangrándolo. No permitimos que eso vuelva a suceder. Y tuvimos cuatro grandes años. Tuvimos la mayor economía en la historia de nuestro país. La bolsa subió un 88%. Lo hicimos genial. Y vamos a hacerlo mejor ahora porque realmente hemos aprendido un poco después de años de líderes que enviaron su dinero para defender las fronteras de naciones extranjeras distantes”, tronó.

Sobre la gestión de Musk desde DOGE para reducir el gasto en las agencias federales, dijo: “Es un gran tipo y nos ha ayudado mucho. Y, ya saben, han ahorrado $150, 000 millones de dólares en desperdicio, fraude y abuso”. No está claro de dónde Trump sacó esa cifra.

“Estamos acabando con la inmigración ilegal”

El tema de la migración ilegal fue otro de los que acaparó el mensaje del presidente. Trump dijo: “Semana por semana, estamos acabando con la inmigración ilegal”.

Trump se refirió a su predecesor Joe Biden con el calificativo despectivo de “Sleepy Joe”, y lo catalogó como “el peor presidente de la historia”, particularmente por su manejo de la crisis en la frontera.

“En ningún lugar esta transformación ha sido más dramática que en nuestra frontera sur. Han visto un cambio en nuestra frontera sur que Sleepy Joe dijo que no podía ocurrir. Sleepy Joe, el peor presidente de la historia, dijo que eso no podía suceder. La última administración diseñó una invasión fronteriza masiva, permitiendo que pandillas, cárteles y terroristas se infiltraran en nuestras comunidades y violaran y asesinaran a nuestros ciudadanos. Y eso es ser amable al respecto. En realidad eso es ser amable. Son los peores. Pero hoy, ante ustedes, puedo informar con orgullo que esta atroz traición ha terminado y que hemos logrado la frontera más segura en la historia de Estados Unidos, con diferencia en la historia de Estados Unidos”, se adjudicó.

De paso, Trump describió como “genial” la labor del Servicio de Inmigración y Control y Aduanas (ICE), a pesar de que son múltiples las denuncias de detenciones y arrestos sin causa probable, orden judicial o sin seguir el debido proceso de ley.

“En las últimas semanas, ICE, que es genial, esta gente es genial, ha arrestado a decenas de violadores de niños junto con asesinos, secuestradores, narcotraficantes y ladrones, y francamente, personas de instituciones mentales”, consideró.

En esa dirección, Trump destacó la orden ejecutiva mediante la que designó a organizaciones trasnacionales como erroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales (SDGT).

“Hemos designado a seis cárteles de droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. También hemos designado a dos pandillas transnacionales sanguinarias, la MS-13 y la popular Tren de Aragua. Se les ha designado como el nivel más alto de terrorismo y eso nos permite hacer muchas cosas que ustedes no podrían hacer. Tenemos que sacarlos de aquí antes de que maten a más personas. Han matado a muchos. Mi administración ha aumentado los arrestos de terroristas conocidos y sospechosos en un 655%…”, indicó.

El republicano cuestionó las decisiones judiciales que han puesto freno o limitaciones a algunas de las remociones de migrantes, como es el caso de Kilmar Ábrego García, deportado por error a El Salvador.

“Intentamos llevarlo más alto. Hemos intentado conseguir un número mayor, pero los tribunales nos lo están poniendo difícil. ¿Puedes creerlo? Ya sabes, gané porque creo que el tema número uno fue la inmigración ilegal, la frontera. La gente que cruza nuestra frontera viene de todas partes del mundo. Son increíblemente malos, y, en muchos casos, personas increíblemente malas. Creo que eso era lo más importante, y ahora los tribunales están tratando de decir que eso no importa. No creo que se permita que esto siga así. Los demócratas han prometido invasión masiva y migración masiva. Estamos llevando a cabo deportaciones masivas y están sucediendo muy rápido. Y los peores de los peores están siendo enviados a una prisión en El Salvador”, añadió.

A su juicio, EE.UU. ya no es un vertedero de criminales por las medidas que ha tomado.

“Ni siquiera están intentando entrar. Pero, mientras nosotros luchamos para proteger a los estadounidenses, los demócratas de izquierda radical, que son tan malos para este país, están luchando para proteger al Tren de Aragua, acabas de ver eso, y a los criminales de la MS-13, y ni siquiera sabes cuál es peor, pero ellos son los de arriba”, alegó.

Trump atribuyó su baja en popularidad en las encuestas recientes a que a los sondeos, supuestamente, incluyen a más demócratas que a republicanos. “Dicen que Trump sólo tiene un índice de aprobación del 44%. Bueno, en realidad no está mal. Pero cuando piensas que si fuera una encuesta legítima, estaría en los 60 o 70, porque esa gente es un grupo de gente corrupta. Entrevistan a más demócratas que republicanos. En otras palabras, realizan la encuesta y entrevistan a los demócratas…”, argumentó el presidente, nuevamente, sin ofrecer prueba.

Los resultados de una encuesta de New York Times/Sienna College del 25 de abril arrojaron que 56% de los consultados entienden que las acciones de Trump han ido muy lejos o que el presidente se ha excedido en sus poderes.

El sondeo además concluyó que un 54% de los estadounidenses desaprueba el trabajo que realiza Trump.

Otra de NBC News Stay Tuned Poll del 27 de abril, encomendada a SurveyMonkey, reveló que 55% de los auscultados desaprueban la gestión de Trump.

Una tercera encuesta, también del 27 de abril, pero de Washington Post, ABC News e Ipsos encontró que un 72% de los participantes consideran que las políticas de Trump llevarían a EE.UU. a una recesión.

El inquilino de la Casa Blanca además se refirió a una de sus principales promesas de campaña: bajar la inflación y el costo de alimentos y otros productos.

Trump afirmó que los niveles de inflación son los más bajos en cuatro años.

“La inflación básicamente ha bajado y las tasas de interés bajaron a pesar del hecho de que tengo una persona en la Reserva Federal que realmente no está haciendo un buen trabajo, pero no diré eso. Quiero ser muy amable. Quiero ser muy amable y respetuoso con la Fed. No se supone que critiques a la Reserva Federal. Se supone que debes dejarlo hacer lo suyo. Pero yo sé mucho más que él sobre los tipos de interés. Créanme, la inflación básica ha alcanzado la tasa más baja en cuatro años. Y el mes pasado, tuvimos la mayor caída de los precios al consumidor desde la pandemia. Todo esto se hace en 100 días”, esbozó.

Sobre este particular, medios como CNN hicieron una lista de las falsedades de Trump referentes al tema en sus 100 días en el poder.

Por ejemplo, la cadena menciona que Trump afirmó falsamente que los precios de los comestibles habían bajado considerablemente en abril, cuando en realidad los precios de los comestibles han continuado subiendo desde que asumió el cargo con un aumento de febrero a marzo, de aproximadamente 0.49 %, el más alto desde octubre de 2022.

Mientras Trump reclama que el precio de los huevos ha bajado un 93% o 94% desde que asumió el cargo, el costo alcanzó un máximo histórico en marzo, y si bien es posible que haya bajado en abril, la disminución no fue del 93% ni del 94%.

El artículo también expone que Trump afirmó falsamente que no hubo inflación durante su primera presidencia, cuando la realidad es que, aunque fue relativamente baja, la hubo. Los precios subieron alrededor de un 8% desde el inicio hasta el final del primer mandato, mientras que la inflación interanual fue del 1.4 % en enero de 2021, mes en que dejó el cargo, según los datos que maneja el medio.

Sobre los niveles de inflación bajo la Administación Biden, que según Trump fueron la más altas en la historia de EE.UU., el reporte señala que, aunque es real que la inflación interanual alcanzó su máximo en 40 años bajo el gobierno de Biden en junio de 2022, cuando fue del 9.1 %, la cifra no se acercó al récord histórico del 23.7 %, establecido en 1920.

