Jeremy Renner trató de escapar de hospital tras el accidente que casi le cuesta la vida

El actor Jeremy Renner habló abiertamente sobre su proceso de recuperación tras el accidente que sufrió en enero de 2023 y que casi le cuesta la vida. El actor de The Avengers acudió al programa de Jimmy Fallon y confesó que quiso escapar del hospital.

Renner presentó su libro de memorias My Next Breath, título que hace referencia al accidente que sufrió y cómo se esforzó para no morir. Jeremy Renner fue arrollado por una barredora de nieve de más de seis toneladas. El actor salvó a su sobrino de ser arrollado por la máquina. Este accidente le dejó graves heridas que pusieron al actor al borde de la muerte.

En la conversación con Jimmy Fallon Renner aborda cómo fue su recuperación, algo que plasmó en su libro, y adelantó que fue un pésimo paciente y que incluso intentó escapar del hospital varias veces, por lo que tuvieron que atarlo a la camilla.

“Puedo echarle la culpa a las drogas… O no. No, la verdad es que era un fastidio eso es lo que fui. Me tuvieron que amarrar a la camilla porque intenté escapar varias veces”.

Sin embargo, los intentos de escapar del actor no fueron tan sencillos ya que estaba convaleciente, bajo una fuerte medicación y conectado a varias máquinas.

“Imagínate, nunca logré llegar a la puerta del hospital, iba arrastrando nueve maquinas y estaba completamente sedado con una inyección epidural, además con todas esas máquinas atrás todo mundo sabía lo que estaba intentando hacer, pero yo estaba como ‘Alex, empaca mis cosas, nos largamos de aquí’”.

A pesar de sus intentos de escapar del hospital, Jeremy Renner se recuperó satisfactoriamente de un accidente que lo dejó clínicamente muerto por un momento. Pocos minutos después de sufrir el accidente sus latidos bajaron a 80 latidos por minutos mientras estaba tirado en el pórtico de su casa.

Renner sufrió un traumatismo torácico potencialmente mortal, que le provocó un colapso pulmonar, laceración del hígado y más de 30 huesos rotos. A pesar de la magnitud de las heridas Jeremy Renner se recuperó y actualmente ve la vida de una manera diferente.

El 2 de enero de este año, Jeremy Renner celebró su “segundo renacimiento” al compartir una foto mientras estaba hospitalizado con el equipo de médicos y enfermeras que ayudaron a salvarle la vida y con quienes estará eternamente agradecido. “Me mantengo fuerte de nuevo”, continuó. “Más abierto. Más amado. Más conectado. Y jodidamente BENDECIDO de dar mi próximo paso, de tomar MI PRÓXIMA RESPIRACIÓN. Gracias con cada fibra y célula de mi cuerpo. Los amo a TODOS. #MiPróximaRespiración”, escribió

