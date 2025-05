Crece angustia por joven político desaparecido en Nueva York: más de una semana sin ser visto

Al cumplirse más de una semana de la desaparición de Petros Krommidas, joven político que se postula para un escaño en la Legislatura del condado Nassau en Long Island (NY), crece la angustia sobre su paradero.

“Por favor, sigan buscando. Necesitamos encontrarlo”, clamó su hermana, Eleni Lemonia Krommidas, en un comunicado el martes.

Krommidas no ha sido visto desde que salió a nadar la noche del 23 de abril en Long Beach, destacó New York Post. Según su familia, el político de 29 años probablemente entró en el mar mientras entrenaba para un triatlón. Su vehículo fue encontrado cerrado más tarde estacionado junto al Hotel Allegria, justo al lado de la playa que frecuenta. “Cerró su auto, tomó una toalla y alrededor de las 10:30 p.m. caminó hacia la playa para hacer ejercicio, como lo había hecho muchas veces antes”, escribieron sus parientes en Facebook. “Siempre ha estado en excelente forma y estaba entrenando para un triatlón. No era ajeno al entrenamiento en agua fría”.

Su familia reportó su desaparición al día siguiente, el jueves 24, señalando que era “totalmente impropio de él no responder”. “La policía encontró su toalla, ropa y teléfono abandonados en la playa. Desde entonces, las labores de búsqueda han continuado, pero necesitamos la ayuda del público“, declararon. “En concreto, necesitamos que la gente camine por las playas, especialmente entre Lido Beach y Riis Park, sobre todo durante las mareas altas”.

Apenas dos días antes de su desaparición, Krommidas, ex estudiante y atleta de la Universidad Columbia, se dirigió a la reunión mensual de los Jóvenes Demócratas del condado Nassau, de cara a las primarias el 24 de junio. El nativo de Long Island había trabajado en finanzas, incluyendo en Morgan Stanley y Sageview Capital, antes de lanzarse a la política en 2024 como organizador de campaña del Partido Demócrata.

“Estamos desconsolados por la desaparición de Petros Krommidas”, declaró el presidente del Comité Demócrata del condado Nassau, Jay Jacobs, en un comunicado citado por Long Island Press. “Petros es un joven brillante y motivado que ha sido una voz firme en la defensa de los valores demócratas. Es muy respetado por la comunidad y representa lo mejor de nuestra próxima generación de líderes. Mantenemos a Petros y a su familia presentes en nuestras oraciones y seguimos esperanzados de su regreso sano y salvo”.

La policía informó que Krommidas fue visto por última vez con una camisa de camuflaje y pantalones deportivos grises. Es un hombre de 6 pies 2 pulgadas (1.88 metros) de altura y 230 libras (104 kilos) de peso, con cabello y ojos castaños.

Los detectives solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con la Brigada de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía del condado Nassau al (516) 573-7347 o que llame al 911. Todas las comunicaciones se mantendrán anónimas.