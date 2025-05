Familia de Lupillo Rivera agradece el apoyo que le dieron en ‘LCDLF All Stars’

Lupillo Rivera parecía ser uno de los concursantes más fuertes de ‘La Casa de los Famosos All Stars‘, temporada que inició el 4 de febrero y que reunió a algunos habitantes que ya habían participado y nuevos rostros que han generado controversia, aunque el cantante era visto como un posible ganador.

Sin embargo, el pasado miércoles sorprendió con su inesperada salida de la competencia. Las lágrimas no faltaron, y es que mencionó que necesita atender una situación de salud que está enfrentando y no puede esperar a ser eliminado o que termine la competencia. Por ello, sus parientes compartieron un comunicado para dirigirse a aquellos que siempre han estado ahí para el cantante.

“Familia: Queremos agradecerles de todo corazón por el apoyo, cariño y fuerza que le han brindado a mi papá, Lupillo Rivera, durante su tiempo en La Casa de los Famosos. Sabemos que esta noticia no es fácil para nadie, pero como familia entendemos que la salud siempre debe estar por encima de cualquier cosa, y hoy más que nunca priorizamos el bienestar de mi papá”, dice el comunicado.

Los parientes del hermano de Jenni Rivera entienden que es una decisión que no fue fácil de asimilar, pero pidieron que guarden los mejores recuerdos de él durante esta participación. Por ello, destacaron la importancia de que él se atienda con especialistas y esperan que sigan orando por él y su pronta recuperación, ya que no puede seguir esperando.

“Gracias por acompañarnos en este camino, por defenderlo, por reír, llorar y emocionarse con él. Nos llevamos el amor de ustedes y les pedimos que sigan enviándole su buena vibra y oraciones para que se recupere y esté fuerte como siempre lo ha sido”, explicaron.

Sin embargo, se desconoce qué enfermedad padece, ya que no quiso revelar detalles en el reality show y tampoco lo hicieron sus parientes. Además, los internautas comentaron que la razón podría ser una completamente distinta de la que por el momento no quisieran contar: “Esto no es un adiós, es solo un hasta pronto. Con gratitud, Karizma Rivera y familia Rivera“, finalizaron diciendo en el comunicado.

