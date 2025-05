Lotería de apartamentos asequibles en NYC no es tan asequible: “no son para gente pobre”

Valentina Mejía está cansada. Está cansada y además asegura que se siente engañada. La dominicana de la tercera edad lleva más de 10 años apuntándose a decenas de apartamentos que se ofrecen bajo la llamada lotería de viviendas de la administración municipal, un programa creado para entregar unidades con rentas asequibles para neoyorquinos de bajos ingresos. Un proyecto que según dice, en el papel suena muy bonito, pero en la realidad la cosa es a otro precio: la mayoría “no son para gente pobre”.

Valentina y su marido, quien luce bastante mayor que ella, aseguran que no solo no han visto que la suerte les sonría y finalmente se ganen uno de los apartamentos a los que han aplicado, sino que además sufren al ver que muchos de los inmuebles que se publican exigen ingresos que jamás tendrían “ni aunque trabajaran esta vida y la otra”.

“Desde el 2012 yo estoy sometiendo aplicaciones y nada que consigo. Aquí sigo esperando y como en la mayoría piden más ingresos, entonces estoy trabajando más. Acá donde me ven, anoche comencé a trabajar a las 7:00 de la noche y salí a las 7:00 de la mañana. Doce horas al día para subir mis ingresos y poder calificar para un apartamento decente y nada de nada”, asegura la dominicana, quien asistió a una audiencia en el Concejo Municipal donde se analizó el sistema de loterías de apartamentos.

“Es un proceso tedioso, sometiendo documentos y aplicando muchas veces a ver si uno gana algo. Actualmente vivimos entre cucarachas y ratones. Mi apartamento está lleno de cucarachas que dejo caminar por ahí y no me da vergüenza decirlo y quisiera poder vivir algún día en un lugar más digno, pero ha sido imposible”, agrega la dominicana, quien es solo uno de los no miles de rostros, sino millones, de neoyorquinos que cada año se inscriben en la lotería de apartamentos con la esperanza de que les suene la flauta.

Y es que a pesar de ‘Housing Connect’, el sitio web a través del cual se maneja el proceso de la lotería, afirma que “la ciudad de Nueva York está comprometida con el principio de inclusión en todos sus vecindarios, lo que incluye apoyar a los neoyorquinos para que residan en los vecindarios de su elección, independientemente de su vecindario de origen y sin importar el vecindario al que quieran mudarse”, basta con ver las ofertas de apartamentos para constatar que quienes no cuentan con buenos ingresos no pueden ni siquiera aspirar a poder ganarse el apartamento de sus sueños con renta asequible.

Además de la dificultad que implica el número de aplicantes, que en 2024 fue de 6 millones para pelearse 10,000 apartamentos que estaban en oferta, el gran obstáculo es el monto de ingresos exigidos, lo que aleja a miles de neoyorquinos de ingresos bajos de la opción inicial de registrarse.

A pesar de las quejas manifestadas por los inquilinos que se inscriben en la lotería aun sabiendo que los chances de ganarse un apartamento asequible son mínimos, el comisionado interino de HPD (Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad), Ahmed Tigani, defendió el programa y mencionó que es una alternativa que se combina con otros programas de vivienda que la administración Adams impulsa.

Más de seis millones de neoyorquinos aplican cada año a la lotería de apartamentos de NYC pero más del 99% se queda esperando. Foto Edwin Martinez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Sin embargo, reconoció que la falta de vivienda asequible es una crisis enorme en la Gran Manzana, pero recalcó que el plan de loterías es otra herramienta que funciona mejor que tener eventuales listas de espera donde no habría opciones reales para todos los que se registren, contrario al sorteo, donde todos los que aplican y cumplen con los requisitos tienen al menos una opción de llevarse el boleto ganador”.

“Hoy nos encontramos en un momento de verdadera urgencia. Con una tasa de desocupación alarmantemente baja de tan solo el 1.4% para todos los apartamentos, el 0.94% para los apartamentos con un precio de $2,400 y menos del 0.39% para las casas de $1,100, prácticamente cero para las familias con ingresos extremadamente bajos”, dijo el comisionado.

“Para muchos neoyorquinos, el proceso de conseguir vivienda se siente como un trabajo de tiempo completo: complicado, lento y lleno de incertidumbre. Estamos implementando estrategias de marketing aún más inteligentes”, mencionó Tigani. “Además de exigir que la mayoría de las nuevas loterías se anuncien en periódicos y se comuniquen con organizaciones comunitarias locales y funcionarios electos, HPD y HDC envían correos electrónicos masivos a cientos de miles de usuarios activos de Housing Connect cada vez que surge una nueva oportunidad. También enviamos correos electrónicos directamente a los solicitantes cuando hay una actualización en su perfil, ya sea un recordatorio para enviar documentos, el estado de una apelación o una decisión”.

El funcionario reconoció que los beneficiarios del programa de loterías de vivienda son muy pocos en porcentaje, pero destacó que numéricamente el programa tiene un impacto muy grande en miles de familias cada año. Tan solo en 2024 más de 10,000 aplicantes de viviendas a través de las loterías de Housing Connect, obtuvieron un inmueble. El 99.3% de los solicitantes se quedaron sin nada.

El Comisionado de HPD dijo por su parte que, a pesar de que “aún queda mucho por hacer”, las loterías de vivienda siguen generando oportunidades como las creadas este año, cuando se han anunciado más de 300 loterías en los cinco condados, de las cuales, actualmente hay 28 oportunidades de alquiler disponibles, lo que se traduce en aliviarle el bolsillo en materia de rentas a una parte de los arrendatarios que reciban las 2,675 unidades disponibles en toda la ciudad.

Otra de las grandes críticas manifestadas en el Concejo Municipal, en un hecho que parece una ironía, es que miles de apartamentos en los que la Ciudad ha invertido millones de dólares para construir o renovar y conservarlos como unidades asequibles, permanecen vacíos por meses enteros luego de que los inquilinos originales se mudan de allí. Según la administración municipal, el problema principal para que eso esté ocurriendo en la Gran Manzana, evitando que potenciales arrendatarios de ingresos bajos los tomen son las normas burocráticas.

Tras el rosario de quejas, y en su afán para facilitar los procesos, que en esos casos exigen a los propietarios encontrar inquilinos elegibles a través del sistema de lotería de vivienda de la Ciudad, el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda anunció que mientras se hace una revisión al sistema, a partir de este 1 de mayo, se eliminarán los requisitos de la lotería para los “arrendar de nuevo” esos apartamentos, lo que permitirá a los propietarios de edificios ofertar unidades vacías en sitios web después de que un inquilino anterior se mude. Se estima que entre el 2% y el 5% de esos apartamentos quedan vacíos cada año.

La agencia de Vivienda mencionó que incluso si alguien se entera de una unidad vacante puede aplicar directamente a través de las oficinas de administración o utilizar un nuevo portal de realquiler que se añadirá al sitio web de loterías. Sin embargo, los solicitantes deberán seguir usando Housing Connect para tener la oportunidad de conseguir apartamentos en edificios nuevos.

El Concejo Municipal está impulsando una pieza legislativa que normalizaría ese proceso, con lo que exigiría que el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda publicara en el portal de vivienda anuncios sobre todas las viviendas asequibles previamente ocupadas que estén disponibles para alquiler. También exigiría que solo se considere la ocupación de la unidad a los usuarios que la soliciten después de que se haya publicado en el portal.

Datos

6 millones de neoyorquinos aplicaron el año pasado a la lotería de apartamentos

10,000 unidades de vivienda fueron asignadas

5,990.000 de los solicitantes no recibieron nada

0.2% de quienes participan en la lotería reciben un apartamento

3 millones de solicitudes ha habido este 2025

300 loterías de vivienda asequible se han anunciado este año

2,675 apartamentos están en medio de la lotería

28 opciones en edificios de Brooklyn, Manhattan, Queens y El Bronx están disponibles actualmente para la lotería

$33,086 es el ingreso solicitado para participar para obtener algunos de los apartamentos

$167,700, incluso es el ingreso requerido para otros

50% de las opciones y más no son para personas de bajos ingresos

En este link de Housing Connect puedes aplicar para opciones actuales de lotería de vivienda en NYC