No más WhatsApp en iPhone: qué modelos pasarán a ser obsoletos

Desde el 5 de mayo de 2025, algunos modelos de iPhone ya no podrán usar WhatsApp. El popular servicio de mensajería dejará de ser compatible con dispositivos que no cuenten con iOS 15.1 o versiones superiores, lo que afectará directamente a millones de usuarios con teléfonos antiguos.

Esta decisión responde a las actualizaciones constantes que WhatsApp aplica en su plataforma para mantenerse al día con los avances tecnológicos, sumando herramientas como inteligencia artificial y funciones más exigentes que ya no son compatibles con sistemas operativos más viejos.

iPhones que ya no podrán usar WhatsApp desde mayo

Los teléfonos que quedarán obsoletos, por no ser compatibles con iOS 15.1, son los siguientes:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Estos modelos, lanzados entre 2013 y 2014, no pueden actualizarse a versiones más recientes del sistema operativo, por lo que WhatsApp dejará de funcionar en ellos definitivamente.

Quienes aún usan estos modelos recibirán notificaciones previas desde WhatsApp, avisando del fin del soporte. A partir de ese momento, la aplicación dejará de funcionar correctamente, e incluso podría impedir el envío y la recepción de mensajes.

Además, si intentas crear una cuenta nueva en uno de estos dispositivos, no será posible si el equipo no puede recibir SMS o llamadas, ya que WhatsApp no admite configuraciones en teléfonos que solo funcionan con Wi-Fi.

Por qué WhatsApp deja de funcionar en ciertos iPhones

Según el ‘Centro de Ayuda de WhatsApp’, la app deja de admitir versiones antiguas de sistemas operativos para enfocar sus esfuerzos en dispositivos más recientes.

Esto no solo mejora la seguridad y el rendimiento, sino que también permite incorporar nuevas funciones como Meta AI, una herramienta integrada que permite generar imágenes, responder mensajes y brindar asistencia automática.

Cómo saber si tu iPhone sigue siendo compatible

Si no estás seguro de la versión de iOS que tiene tu teléfono, puedes verificarlo con estos pasos:

Ingresa a Configuración Toca General Selecciona Información Busca la sección Versión del software

Si tu sistema es iOS 15.1 o superior, no tienes de qué preocuparte. De lo contrario, es momento de considerar un cambio de equipo si quieres seguir usando WhatsApp sin interrupciones.