Pep Guardiola se tomará un descanso del fútbol en 2027

Sin duda uno de los mejores entrenadores de los últimos 10 años en el fútbol ha sido Pep Guardiola. El español ha entrenado a grandes clubes como el FC Barcelona, Bayern Múnich y actualmente al Manchester City, con el que ganó la Champions League en 2023.

Guardiola ha cosechado 39 títulos a lo largo de su carrera y actualmente está cerca a cumplir 10 años como entrenador del Manchester City. Lo que parece tiempo suficiente para que Guardiola se tome un descanso del fútbol.

Así lo expresó recientemente en una entrevista para ESPN en la cual el entrenador asegura que se tomará una pausa de los banquillos cuando termine su contrato con el Manchester City a mediados de 2027.

“Después de mi contrato con el City, voy a parar. Estoy seguro. No sé si me voy a jubilar, pero me voy a tomar un descanso”, aseguró el estratega.

Pep Guardiola durante el partido entre el Manchester City y el Nottingham Forest. Crédito: Dave Thompson | AP

“Todos los entrenadores quieren ganar para tener un trabajo memorable, pero creo que las hinchadas de Barcelona, Bayern Munich y Manchester City se divirtieron viendo jugar a mis equipos. No creo que debamos vivir pensando en si seremos recordados”, completó.

“Cuando morimos, nuestras familias lloran durante dos o tres días y luego se acabó: te olvidan. En la carrera de los entrenadores, hay buenos y malos, y lo importante es que los buenos se recuerden durante más tiempo. Te diré que lo más importante no es lo que la gente piense de ti; después de todo, nuestras vidas como futbolistas han sido muy buenas. Hay nuevos retos como entrenador; no sé qué pasará en el futuro y al final eso no importa”, enfatizó Guardiola.

Sin embargo, el técnico dejó totalmente claro que no pretende retirarse del fútbol. Pero si se tomará un descanso de su ardua labor como entrenador.

“¡No! No, no, no he dicho que me vaya ahora o al final de temporada. Bueno, si me despiden, sí. Pero digo que, cuando termine mi etapa aquí ¡me tomaré un descanso! No me retiraré, pero me tomaré un descanso, seguro”, cerró Pep.

