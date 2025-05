Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 3 de mayo de 2025

La jornada de boxeo pautada para hoy sábado 3 de mayo promete llevar la emoción de siempre a todos los fanáticos del cuadrilátero y podrás ser testigo de ella gracias a la agenda que te trae El Diario de Nueva York.

Aunque para este sábado no se esperan tantos combates como el 26 de abril, sí existen duelos que esperan regalar un digno espectáculo a los seguidores del boxeo.

De ellas la más destacable es la que pondrá a pelear a Saúl “Canelo” Álvarez ante William Scull, en un combate en el que el mexicano buscará regresar a su cartel de indiscutido aspirando al título del cubano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Boxeo: los combates que puedes ver hoy 3 de mayo de 2025:

Riad, Arabia Saudita (Transmisión: DAZN PPV)



Pelea de Campeonato:

Canelo Álvarez vs. William Scull: 12 asaltos, peso supermediano, por los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de Álvarez y el del FIB de Scull.​



Canelo Álvarez: Récord de 62-2-2.

William Scull: Récord de 23-0-0.​



Este combate unificará los cuatro títulos principales de la división supermediana.

Pelea de Campeonato:

Badou Jack vs. Norair Mikaeljan: 12 asaltos, peso crucero, por el título del CMB de Jack.​

Badou Jack: Récord de 28-3-3.

Norair Mikaeljan: Récord de 27-2-0.



Jack defenderá su título mundial ante el contendiente Mikaeljan. ​



Cartelera Principal

Jaime Munguía vs. Bruno Surace 2: 10 asaltos, peso supermediano.​

Jaime Munguía: Récord de 44-2-0.

Bruno Surace: Récord de 17-1-0.​



Revancha entre Munguía y Surace, luego de que Surace sorprendiera al mundo con una victoria por KO en su primer encuentro. ​



Martin Bakole vs. Efe Ajagba: 10 asaltos, peso pesado.​

Martin Bakole: Récord de 21-2-0.

Efe Ajagba: Récord de 20-1-0.​



Duelo de poderosos pesos pesados en busca de una oportunidad titular.



Combates Preliminares:

Brayan León vs. Aaron Guerrero 8 asaltos, peso semipesado.

Brayan León: Récord de 6-0-0.

Aaron Guerrero: Récord de 11-3-1.​



León busca mantener su invicto frente al experimentado Guerrero. ​



Marco Verde vs. Michel Polina: 4 asaltos, peso mediano.​

Marco Verde: Debut profesional (récord amateur de 7-1-0).

Michel Polina: Récord de 4-5-3.​



Verde, medallista olímpico, hace su debut profesional ante el veterano Polina.

Sigue leyendo: