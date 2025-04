Julio César Chávez Jr. quita mérito al Canelo y no lo ve como la cara del boxeo

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. aseguró que el tapatío y campeón unificado de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, no es la cara del boxeo mundial como muchos hacen creer al haber sido superado hace tiempo por otra figura en los cuadriláteros; a pesar de esto sí reconoció que es el mejor mexicano dentro del pugilismo en la actualidad.

Estas declaraciones las realizó Chávez Jr. durante una conferencia de prensa en la que afirmó que la verdadera imagen dentro del boxeo es el peleador ucraniano Oleksandr Usyk debido al impresionante control que ha conseguido entre los pesos pesados al quedarse con los cinturones de campeón de esta división.

“Canelo ha llevado bien su carrera, como negociante ha sido muy bueno también. En México sin duda alguna es la cara más conocida del boxeo, (pero) creo que mundialmente ya no porque está el campeón de peso completo, Oleksandr Usyk. Creo que Canelo ha perdido ese lugar porque ya no ha tenido los rivales más exigentes que pudiera tener”, expresó el azteca.

En sus declaraciones el hijo del legendario boxeador Julio César Chávez afirmó que esta situación se debe a que Usyk se ha enfrentado a algunos de los mejores peleadores de su división en los últimos años, dando como ejemplo los combates contra Daniel Dubois y el británico Tyson Fury.

Ukraine’s Oleksandr Usyk takes part in a public workout in Jeddah, Saudi Arabia, Tuesday, Aug. 16, 2022 as he prepares for the upcoming world heavyweight title boxing fight against Britain’s Anthony Joshua. Joshua is due to fight defending champion Usyk in a heavyweight boxing rematch in Jeddah on Aug. 20. (AP Photo/Hassan Ammar)

En cambio sostuvo que el Canelo Álvarez se ha dedicado a enfrentarse contra rivales de mediano nivel para poder asegurar los cinturones por mucho más tiempo, mencionando a figuras como Jaime Munguía, Jermell Charlo, Edgar Berlanga y ahora al cubano William Scull; esto último siendo el actual monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 168 libras.

Igualado con Crawford

Chávez Jr. finalizó sus declaraciones asegurando que el Canelo se encuentra actualmente en la segunda posición de las máximas figuras del boxeo mundial con Naoya Inoue y Terence Crawford, quienes se han alejado de los combates más retadores para poder mantener sus títulos mundiales.

“Creo que ahí en el segundo lugar tengo juntos a Inoue, a Crawford y a Canelo, me gustan los tres. Pero Inoue, que mucha gente lo pone como número dos o número uno, para mí es un gran peleador, pero pienso que en su peso no ha tenido a los rivales como hay en otros pesos. Y Crawford se me hace buen boxeador”, dijo.

“Benavidez me gusta mucho cómo pelea, creo que tira muchos golpes, es valiente y tira muchos golpes y esta grande para su peso. Pero sin duda Canelo es la figura más grande de México que hay en el boxeo”, concluyó al poner al ‘Monstruo Mexicano como su quinto peleador favorito.

