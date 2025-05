Raúl Jiménez quiere romper récord goleador en la selección mexicana

El delantero del Fulham de la Premier League, Raúl Jiménez, aseguró que desea poder renovar con el equipo para poder mantenerse en el viejo continente por mucho más tiempo y así seguir aumentando su legado dentro de dicho territorio; esto con la finalidad de tener más oportunidades como miembro de la selección mexicana y superar al histórico Javier ‘Chicharito‘ Hernández como el máximo artillero de su país y de Europa.

Estas declaraciones las realizó el artillero durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde también habló sobre los objetivos que tiene para un corto plazo con la selección de México en el ámbito goleador y lo que sería su participación en el Mundial de la FIFA de 2026 que se realizará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

“Es lo que yo quiero, lo que estoy deseando y es la opción de Fulham de activarla solamente y sería un año más, esa es mi tirada, quedarme el mayor tiempo posible en Europa”, expresó Jiménez en sus declaraciones.

Raúl Jiménez durante un encuentro de la Premier League. Crédito: Dave Shopland | AP

Jiménez posee actualmente 40 goles defendiendo los colores del Tri y se encuentra a la caza de las 54 anotaciones que realizó Chicharito Hernández dentro de la selección mexicana, por lo que cada partido será fundamental para poder descontar este marcador y poder arrebatarle el cetro de máximo anotador.

“Sería algo muy bonito, increíble, los récords están ahí para romperlos, tengo una oportunidad importante de hacerlo, no es algo que me quite el sueño, pero es algo que me gustaría y si se puede lo voy a intentar alcanzar”, resaltó.

El lado positivo para Jiménez es que se ha convertido en titular indiscutible en el planteamiento de juego organizado por el entrenador Javier Aguirre para el proceso a la Copa del Mundo, por lo que tendrá muchas oportunidades de seguir marcando goles para poder acercarse a su compatriota en este registro.

