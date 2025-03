Chicharito Hernández resalta el maltrato que sufren los futbolistas

El delantero de las Chivas Rayadas de Guadalajara y goleador histórico de la selección mexicana, Javier ‘Chicharito’ Hernández, denunció que los futbolistas suelen ser víctimas de las críticas y en muchas ocasiones son tratados “como cosas o robots” por parte de los hinchas y de las mismas organizaciones al exigirles muchos objetivos en su carrera profesional para poder mantenerse vigentes en el terreno de juego.

Estas declaraciones las realizó el artillero durante una entrevista ofrecida con el periodista Julio Maldonado en el canal Mundo Maldini, donde tocó algunos puntos importantes de su carrera profesional y al mismo tiempo resaltó lo preocupado que se siente por el camino que está tomando el deporte en la actualidad.

“Está evolucionando el futbol porque la gente quiere más. Porque en estos tiempos de las redes sociales la gente todo lo quiere al instante y todo, pero ese no es mi punto. Mi punto es que yo creo que el fútbol tiene que evolucionar emocionalmente”, expresó.

“Estamos en un punto donde todos sabemos y vivimos del negocio que es. Y sabemos de que genera mucho impacto, genera mucho entretenimiento, genera muchas emociones y uno que es futbolista las da, pero sí creo que hay formas y hay ciertas cositas donde al futbolista si se le pudiera tratar mejor en muchísimos ámbitos” agregó el delantero.

Chicharito Hernández resaltó que en la mayoría de las oportunidades a los jugadores no se les trata de la mejor manera posible y por eso terminan siendo afectados en su desempeño físico y anímico, por lo que instó a todas las instituciones y aficionados para entender mejor a los atletas y a ser respetuosos con cada uno de ellos.

“Yo sí creo qué más allá que somos muy afortunados de vivir este deporte, todavía pienso que los futbolistas pudiéramos disfrutar mejor de ciertas maneras si no se nos tratara tanto a veces como cosas, como robots. Te dicen, ‘pero te pagan mucho para eso’. Sí, o sea, pues sí, lo sé, pero pues al fin de cuentas me pagan mucho por lo que hago, porque soy bueno, pero eso no quita que pues soy un pinche ser humano, soy un humano al fin de cuentas”, dijo.

“El fútbol puede evolucionar emocionalmente. Después que me retire si voy a estar involucrado en el fútbol de una manera donde creo que, bueno, yo en mis locuras puedo ser un pionero en ciertos lugares donde donde al futbolista se le va a exigir lo que se le tiene que exigir porque tiene que dar resultados 100%, pero donde el trato al futbolista puede ser muchísimo mejor”, concluyó.

