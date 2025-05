Shakira deslumbró con un imponente vestido rosa en la MET Gala 2025

La cantante colombiana Shakira deslumbró en la alfombra roja de la MET Gala 2025. Esta es la segunda vez que la barranquillera asiste a la ceremonia más importante de la moda y lo hizo luciendo un hermoso vestido rosa de la marca Prabal Gurung.

Shakira apareció en la alfombra roja de la MET Gala luciendo un ajustado vestido rosa ceñido a su silueta con corte sirena y escote en forma de corazón. Pero el detalle más llamativo del vestido es la enorme cola con capas que al caer se extendía por al menos 1 metro y medio en el suelo.

Como accesorio, la cantante lució unos guantines de encaje negro y un collar de diamantes. Como parte de su estilismo lució un maquillaje sutil, cuyo enfoque estaba principalmente en los labios color rosa intenso, y optó por dejar su larga melena suelta con ondas bien definidas.

Aunque puede que el vestido de Shakira no se ajuste del todo al dress code de la MET Gala de este año, Shakira acaparó la atención de la prensa en el lugar y su look rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El tema de la exposición del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York de este año es “Superfine: Tailoring Black Style”, una propuesta que rinde homenaje al dandismo negro y su impacto en la identidad cultural. En cuánto al código de vestimenta se trató de “Tailored for You” (Hecho a tu medida)’. El look de Shakira, aunque fue hermoso, no encajaba dentró de la inspiración de este evento, pero sin duda la barranquillera acaparó la atención del lugar con su presencia.

La colombiana optó por un diseño de Prabal Gurung, un reconocido diseñador de moda nacido en Nepal y radicado en Nueva York. El diseñador posó junto con Shakira durante su paso por la MET Gala.

La primera vez que Shakira asistió a la MET Gala fue en 2024 cuando lució un elegante vestido rojo de la famosa marca de lujo Carolina Herrera.

Shakira hizo esta breve parada en la MET Gala en Nueva York a pocos días de arrancar su gira por Estados Unidos, que comenzará el próximo 13 de mayo en Charlotte.

La intérprete de ‘Las de la Intuición’ se encuentra en medio de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, tour con el que recorrió varios países de Latinoamérica. La artista visitó ciudades de México, se presentó en Buenos Aires, Santiago de Chile, Río de Janeiro, Lima y ciudades de su natal Colombia. Ahora es el turno de Norteamérica de disfrutar de una de las giras más imponentes de Shakira.

