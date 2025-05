Barco con posibles migrantes se hundió en California dejando varios muertos y desaparecidos

La Guardia Costera informó sobre una embarcación que se volcó mientras navegaba en la costa de San Diego, provocando la muerte de tres personas, además de cuatro más heridos y nueve desaparecidos. Las autoridades creen que el barco transportaba migrantes indocumentados.

El suboficial de la Guardia Costera estadounidense, Chris Sappey, declaró a la agencia The Associated Press, que no estaba claro de dónde provenía la embarcación antes de que volcara.

El accidente ocurrió a unas 35 millas al norte de la frontera con México. La embarcación es como una panga, o una lancha abierta de uno o dos motores.

Barco usando por traficantes de migrantes

Este tipo de embarcaciones son comúnmente utilizadas por los contrabandistas que buscan alternativas para mover a los migrantes en su intento por entrar a Estados Unidos.

“No eran turistas”, dijo Sappey. “Se cree que eran migrantes”.

Los migrantes recurren cada vez más a la arriesgada alternativa que ofrecen los traficantes, que es viajar por mar para evitar las fronteras terrestres que actualmente están fuertemente vigiladas, incluso frente a las costas de California, destacó AP.

Las autoridades señalaron que estas lanchas parten de la costa mexicana en plena noche, a veces navegando cientos de kilómetros al norte, sin protección para los tripulantes y varias ocasiones con mayor capacidad de la que pueden soportar.

Las autoridades no compartieron detalles de los tres fallecidos. Mientras que a los cuatro heridos los trasladaron a hospitales.

Buscan a los migrantes desaparecidos

La Guardia Costera indicó que tuvieron que mover un helicóptero y una embarcación para buscar a los desaparecidos que hasta el momento son nueve.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Diego informó que algunos excursionistas vieron el barco volcar e intentaron ayudar, y hablaron a los servicios de emergencia.

No es la primera vez que sucede un accidente fatal cuando traficantes intentan mover a los migrantes, ya que en 2023, ocho personas murieron cuando dos embarcaciones de tráfico de migrantes se acercaron a una playa de San Diego en medio de una densa niebla. Una de ellas volcó en las olas.

A nivel mundial, casi 9,000 personas murieron el año pasado intentando cruzar fronteras, según informó la agencia de la ONU para las migraciones el mes pasado.

Con información de AP

