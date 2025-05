Hablemos del juego de Paty Navidad en La Casa de los Famosos, la décimo tercera eliminada de esta edición

Paty Navidad entró a La Casa de los Famosos All-Stars con el objetivo de convertirse en la gran ganadora de esta edición. Empezó su paso como habitante del cuarto fuego, pero una moneda del destino la llevó a tierra, en un intercambio con Laura Bozzo. En esencia y visto lo visto, la cantante y actriz mexicana pertenecía más a dicho cuarto que al liderado por Nacho Casano y Julia Gama, para ese momento del juego.

Por convivencia, la verdad, nadie puede quejarse de Paty Navidad. No era complicada para vivir ni para conversar y siempre se dirigió con respeto hacia cada habitante, independientemente de la circunstancia.

¿Entonces, qué fue lo que perjudicó el juego de Paty, a tal punto de convertirla en la décimo tercera eliminada de esta temporada, cuando en su pasada edición no sólo fue finalista, sino que se quedó con el segundo lugar frente a Madison Anderson? La respuesta a esa pregunta radica en su férrea lealtad y cariño hacia Dania Méndez y las conveniencias del juego.

Su protegida siempre fue Dania Méndez

En esta temporada, como la tercera edición de La Casa de los Famosos, Paty encontró en Dania amistad, compañía, lealtad y, por qué no decirlo, a una hija a la que cuidar y proteger. En estrategias, Paty siempre se puso por encima de Dania, básicamente esperando que cualquier golpe le cayese a ella por encima de la joven influencer. ¡Digan lo que digan, Paty siempre fue fiel a sus cariños reales en el juego, y Dania fue su prioridad en el mismo!

Pero esto la hizo sentenciar su paso por el reality, ya que por proteger a Dania perdió la objetividad. Un conflicto entre Alejandra Tijerina y Dania, dentro del cuarto tierra, parecía un golpe calculado por parte de Julia Gama al centro de dicho cuarto, porque desató el caos no sólo ahí sino en toda la casa, sirvió para que todos se subieran a un drama que no les pertenecía, para comenzar así a tener excusas de nominación y estrategias.

Paty no tenía nada que ver en dicho drama, pero su amor por Dania no la hizo escuchar con atención los puntos de vista posibles y desde ahí se “compró” una pelea que no era suya.

Luca Onestini

Luca fue otro personaje con el que Paty chocó dentro de esta casa. Verlo tan compenetrado con Dania Méndez y al mismo tiempo coquetear con Julia Gama y Aleska Génesis, la hizo considerar que el italiano era no más que un conquistador. Y esto la hizo evidenciarlo y así mismo poner a toda la casa en su contra.

Porque además, aun y cuando Dania aseguraba que las acciones de Luca no la afectaban y que éste no le debía nada, sus acciones la hacían parecer una mujer celosa y sí despechada. La guerra contra Luca después de esto no tuvo cuartel y, al final, buena parte de este escándalo también afectó el juego de Aleska Génesis al punto de que el público tenía ahora más y nuevas razones para no quererla dentro del juego. Porque evidenció que su amistad con Cristina Porta, ex de Luca, nunca fue sincera.

Después de todo esto, tanto Paty como Dania entraron en “la lista negra de Onestini” y, aunque llegó a convivir con ellas más adelante, él nunca las sacó de su listado de “pendientes”.

Paty y su alianza con fuego

¡Todo tiene una razón de ser! La cantante y actriz de 51 años se enteró de que Niurka Marcos había nominado a Dania y por eso la alianza entre tierra y agua llegó a su fin.

Pero así como las acciones de la cubana motivaron a Paty y al mismo Alfredo Adame para finiquitar dicho convenio con “Los Tres Mosqueteros”, así también las tuvo Niurka para nominar a Dania.

La dinámica de “Los Miércoles de Cine” expuso cómo la protegida de Paty traicionaba al cuarto tierra y a “Los Tres Mosqueteros, en busca de “la cabeza de Alejandra Tijerina”, nominando incluso a Rey Grupero.

Para ese momento, el cariño de Niurka por Alejandra era tan legítimo que su lealtad máxima iba en pro de no sólo protegerla, sino también de vengarla y de darle a Dania “una cucharadita de su propio chocolate”. Además, y más importante, habían nominado a Rey, uno de sus dos más grandes aliados en este juego.

Jugaron a las acciones y a las consecuencias

El juego de Paty y Dania con los habitantes del cuarto fuego generó que los fans de Alfredo Adame dudaran de ellas y llegaran al punto de no apoyarlas más. Y es que durante dos semanas, al menos, se fueron alejando mucho del actor, todo por acercarse más a Luca Onestini, Lupillo Rivera, Paulo Quevedo, Diego Soldano, Rosa Caiafa, Julia Gama y Carlos Chávez.

La alianza de fuego y tierra fue fructífera solo para la convivencia de Paty y Dania. ¡No estaban solas y en las fiestas eran mayoría!

Pero la fiesta en La Casa de los Famosos All-Stars solo se vive los viernes, porque Paty y Dania pasaron de ser parte de la alianza ganadora a la perdedora; los del cuarto agua, minoría, juegan con estrategia de eliminación, no como tierra. Esto les permitió dejar fuera de juego con ayuda del público a: Aleska Génesis, Laura Bozzo, Julia Gama, Carlos Chávez, Diego Soldano y por qué no contar a Lupillo Rivera, quien decidió salirse del juego; él dice que por problemas de salud, sus detractores afirman que por temor a ser eliminado por el público.

Discurso tras discurso

Es extraño, pero mientras Paty y Dania estuvieron de aliadas con el cuarto fuego, siempre tuvieron “la necesidad” de justificar quiénes eran y sus valores. Hubo charlas de horas y horas sobre esto. Todo llegó a tal punto que gran parte del público se sentía hastiado de la repetitividad de sus frases de superación y de todas las veces en las que, con cada tema, Paty ponía de ejemplo su propia experiencia.

Todo esto despertó en Diego Soldano, Paulo Quevedo y Rosa Caiafa una especie de intolerancia al “yoyoísmo” de Navidad. Durante varias semanas, los tres anteriores se mostraron cansados de sus discursos, pero claro, nadie decía nada porque estaban en una alianza y lo mejor que podían hacer era mantener contento a todo aquél que por sus votos y sus fandoms convenía tener contento dentro del equipo. ¿Hipocresía? En alguna medida, sí. ¿Conveniencia? Totalmente

¡Paty sonreía de nuevo!

Ver las constantes derrotas del cuarto fuego llevó a Paty Navidad a tomar una decisión: abandonar la alianza. Vale decir que este acuerdo con fuego tenía fecha de caducidad y el acuerdo señalaba que cualquiera de las partes podía rescindir del mismo en el momento exacto en el que el juego ya no fuese cómodo o brindara los logros esperados; incluso por lógica pura tiene sentido y coherencia.

Paty y Dania se salieron de esa alianza y avanzaron solas, pero acompañadas durante al menos dos semanas para no ser eliminadas. Como estrategia esto es tan válido para unos como para otros. Lamentablemente, esto no fue del gusto de fuego, quienes de inmediato tomaron medidas de exposición en contra de las mujeres del cuarto tierra. ¿Cómo? Exponiendo toda la red de discursos que Paty profesaba sobre no jugar ni con Niurka, ni con el cuarto agua en general.

Dicho todo lo anterior, vale reconocer que con agua Paty volvió a sonreír e incluso a darnos carcajadas honestas gracias a las ocurrencias de Rey Grupero y de Caramelo. ¿Por qué? Todo gracias a que en agua los números y las estrategias nunca fueron el “pan nuestro de cada día”.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos All-Stars aquí:

· Aleska Génesis y Maripily Rivera: Conflicto en ‘LCDLF All Stars’ alcanza nuevos niveles

· ¿A quién salvaron en La Casa de los Famosos All-Stars hoy 4 de mayo?

· ¿Cómo van las votaciones hoy 4 de mayo en La Casa de los Famosos All-Stars?