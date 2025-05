Luis Suárez habla de su buena comunicación con Messi en la cancha: “Ya no me la tira larga porque sabe que no llego”

Uno de los mejores socios que ha tenido Lionel Messi dentro y fuera de la cancha ha sido Luis Suárez. El uruguayo ha compartido con el astro argentino por casi 10 temporadas dividido entre el FC Barcelona y ahora en el Inter Miami.

Por lo que ambos futbolistas tienen una gran comunicación a la hora de jugar. Y recientemente Suárez habló sobre ese gran vínculo que tiene con Messi desde hace ya varios años.

“Yo ya sé cuándo se va a mover y cuándo no. Muy pocas veces no nos entendemos o nos damos un pase equivocado”, comentó Suárez en una charla con Simplemente Fútbol, destacando la gran comunicación que tienen ambos a la hora de jugar.

Luis Suárez y Lionel Messi. Crédito: AP

Es tanta la comunicación que tienen ambos futbolistas que el propio Suárez explicó que Messi lo entiende a la perfección actualmente. Incluso con las limitaciones de su avanzada edad.

“Él ya no me la tira tan larga porque sabe que ya no llego, no es como antes. Estamos disfrutando de este lindo momento. Tocaba venir a intentar ganar algo y a la vez, disfrutar”, resaltó el delantero de 38 años.

Suárez actualmente arrastra algunas lesiones crónicas en sus rodillas, que aunada a su edad, acerca su retiro como futbolista. Por ahora tiene contrato hasta diciembre del presente año con el Inter Miami y ambas partes deberán tomar una decisión para la permanencia del delantero en el equipo.

