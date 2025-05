Raúl Jiménez asegura que prefiere jugar la Copa Oro que el Mundial de Clubes

El delantero del Fulham y de la selección de México, Raúl Jiménez, aseguró que tiene toda la intención de mantenerse dentro de la Premier League de Inglaterra a pesar de sus deseos de poder defender los colores de las Águilas del Club América en un futuro; esto luego de considerar la posibilidad de participar en el Mundial de Clubes con el cuadro de Coapa para intentar alcanzar el título de campeón.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista ofrecida para David Faitelson en TUDN, donde fue cuestionado sobre si existe la posibilidad de dejar Europa para vovler a la Liga MX; en sus palabras el artillero destacó que prefiere seguir en el máximo nivel del balompié internacional para poder seguir en un buen ritmo que le permita luchar la Copa Oro con la selección mexicana de Javier Aguirre.

“A ver una, no sé si el Fulham me daría permiso de ir al Mundial de Clubes con América porque es diferente ir a la Copa Oro con la selección mexicana que es prácticamente obligatorio que me tienen que prestar, pero lo vería difícil”, expresó.

“Personalmente como lo he dicho siempre me gustaría volver al América, pero estando la Copa Oro y estando el récord al alcance de goles en la selección es una buena oportunidad para seguir acercándome, entonces creo que en este momento y viendo las cosas como están (prefiero) la Copa Oro. Tampoco quiero ya y regresar y a los 40 años querer jugar en América, pero bueno llegará en su momento y espero se dé”, agregó Jiménez en sus declaraciones.

Es importante destacar que las Águilas del Club América todavía se mantienen a la expectativa de poder ganarse su oportunidad en el Mundial de Clubes al tener que enfrentarse contra Los Angeles FC en un partido único para asegurar el boleto, esto después que el TAS confirmara la no participación del Club León tras analizar la apelación del equipo debido a los reglamentos de la FIFA que evitan la multipropiedad dentro del campeonato.

