Roberto Carlos llena de elogios el fútbol mexicano: “Me encanta”

El legendario futbolista de la selección de Brasil y del Real Madrid, Roberto Carlos, reveló que se considera un verdadero aficionado de la Liga MX y llenó de elogios el enorme trabajo que realizan dentro del balompié azteca para mantenerse como uno de los torneos más importantes de toda norteamérica por el alto nivel competitivo que posee; esto además de las recientes contrataciones de figuras de alto nivel internacional como el español Sergio Ramos y el colombiano James Rodríguez que han levantado el ritmo de juego.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde Roberto Carlos no solo habló sobre el nivel que presenta actualmente la Liga MX sino que también sostuvo que es algo que ya se está viendo desde hace varios años al recordar que nunca pudo conseguir una victoria contra la selección mexicana.

“Sí, ahora más que está Sergio Ramos. El futbol mexicano siempre ha sido bueno, mira la Selección Mexicana. Yo cuando he jugado contra México sufría, nunca he ganado contra México. Nunca he ganado. Pero todos los todos los equipos de la Liga mexicana son buenos, muy organizados. Hay mucha rivalidad. Me gusta muchísimo, sigo muchísimo. También está James por aquí”, expresó el dos veces campeón de la Champions League.

Sergio Ramos ingresa a la música junto a Carín León. Crédito: Manlio Contreras | Imago7

Roberto Carlos sostuvo que le causó una enorme sorpresa la decisión de Sergio Ramos de firmar con Rayados de Monterrey a pesar de tener varias ofertas para poder mantenerse en Europa e incluso provenientes de Arabia Saudí; a pesar de esto se mostró contento al verlo demostrar que todavía tiene un alto nivel competitivo a pesar de su edad.

“Sí impactó, porque la gente no entendía que teniendo ofertas de Europa o hasta el mismo de Arabia, tomó la decisión de venir a México. Porque muchas veces la gente piensa que va México porque es veterano. Y no, va, es México porque hay buen futbol. Porque ha visto que el nivel de fútbol mexicano es muy bueno, que estaría a su nivel”, resaltó.

“Y seguramente había hablado con James, y con Chicharito y le han dicho vente porque aquí también hay futbol de altísimo nivel. Y yo pienso lo mismo, siempre que he visto el fútbol mexicano me encanta”, destacó el brasileño.

