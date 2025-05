Sigue caos en aeropuerto Newark y United Airlines: retrasos y cancelaciones afectando Nueva York y área triestatal

Siguen los retrasos y cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR), administrado por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ).

Ayer el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, solicitó una investigación sobre el “caos” provocado por la escasez de controladores aéreos, a lo que se sumó la densa nubosidad de los últimos días. Se recomienda a los pasajeros contactar a su aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto Newark.

Hasta el lunes la Administración Federal de Aviación (FAA) atribuyó los retrasos de casi cuatro horas en los vuelos de llegada a una combinación de personal y nubosidad. Schumer, senador demócrata por Nueva York, afirmó que desea que un inspector general investigue los retrasos y cancelaciones para evitar que empeoren o se propaguen.

Los retrasos en algunos casos han superado las cinco horas, mientras otros vuelos han sido cancelados y desviados “dejando a los viajeros varados lejos de sus destinos. Las interrupciones, que se prolongaron hasta el lunes con retrasos promedio de cuatro horas debido al mal tiempo, han puesto de manifiesto los continuos problemas de personal y fallas en los equipos de control de tráfico aéreo. La semana pasada los controladores no pudieron ver ni comunicarse temporalmente con las aeronaves. Más de 200 vuelos con origen o destino en Newark se habían retrasado” hasta la mañana de ayer, resumió The New York Times.

“Miles de viajeros en @EWRairport se han visto afectados por retrasos y cancelaciones debido a la escasez de controladores aéreos y la tecnología obsoleta. Hoy envié una carta a @SecDuffy (el secretario de Transporte, Sean Duffy) solicitando apoyo e inversión para Nueva Jersey”, escribió ayer en Twitter/X el gobernador demócrata Phil Murphy, quien además calificó los retrasos de “total y absolutamente inaceptables”.

Los problemas en el concurrido terminal aéreo en las afueras de la ciudad de Nueva York han sido noticia desde finales de la semana pasada y United Airlines anunció la reducción de 35 vuelos diarios de su programación desde el sábado 3 de mayo, culpando a la FAA por la supuesta incapacidad de abordar los problemas latentes relacionados con el sistema de control de tráfico aéreo. United Airlines sirve a aproximadamente el 63% de los pasajeros en Newark, lo que la convierte en el mayor inquilino de ese aeropuerto, seguido por la empresa de carga FedEx Express.

Scott Kirby, director ejecutivo de United Airlines, declaró en una carta a los pasajeros el fin de semana que la tecnología utilizada para gestionar los aviones en el aeropuerto de Nueva Jersey falló más de una vez en los últimos días. Los retrasos, cancelaciones y desvíos de vuelos causados ​​por los problemas con los equipos se agravaron cuando más de una quinta parte de los controladores de tráfico aéreo de Newark “abandonaron sus puestos”, afirmó.

El gobierno federal ha declarado que es necesario reparar un sistema de control de tráfico aéreo “obsoleto” y afirma que ha estado intentando impulsar esa fuerza laboral y abordar la escasez de controladores en el país. El viernes el secretario Duffy anunció un programa para reclutar nuevos controladores y ofrecer incentivos a los actuales para que no se jubilen.

La Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (NATCA), un sindicato de trabajadores, declaró entonces en un comunicado que estas medidas podrían ayudar a abordar la escasez de personal, pero también indicó que el sistema “necesitaba desde hace tiempo mejoras tecnológicas y de infraestructura”.

“La decisión de United de reducir su programación de vuelos en Newark llega en un momento ya de por sí incierto para las aerolíneas estadounidenses. Los clientes potenciales de toda la industria están reconsiderando si volar por trabajo o vacaciones dadas las incógnitas sobre el impacto de la guerra comercial del mandatario Donald Trump en la economía”, comentó ABC News.

Los problemas en Newark Liberty no son nuevos: en el lapso 2015-2023 lideró tristemente con el mayor número de quejas de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) entre los 44 terminales aéreos más grandes de EE.UU. En el ínterin, en la primavera del año pasado el Terminal A de Newark fue designado “el mejor nuevo terminal aéreo del mundo”, según Skytrax, la firma calificadora más importante de la industria.