Nuevo Papa: a qué hora será la primera votación en el cónclave del Vaticano

Con el inicio del cónclave este miércoles 7 de mayo, la atención mundial se concentrará en la chimenea de la Capilla Sixtina, donde el humo blanco o negro revelará si los cardenales han alcanzado un consenso para elegir un nuevo Papa. Aunque el protocolo habitual contempla cuatro votaciones diarias, dos por la mañana y dos por la tarde, este primer día será la excepción.

Debido a la Misa ‘Pro eligendo Pontifice’ que se celebró a las 10:00 am (4:00 am ET) en Roma, en la Basílica de San Pedro, solo habrá votaciones en la sesión vespertina. Esto significa que no se espera humo por la mañana, sino únicamente por la tarde.

¿A qué hora se espera la primera fumata?

La primera fumata del cónclave podría aparecer poco después de la 1:00 pm ET (7:00 pm hora local de Roma), al finalizar la única votación programada para la tarde del miércoles.

Si el resultado no es concluyente, el humo será negro, pero si hay consenso y se elige al nuevo Papa, entonces será blanco, acompañado por el repique de las campanas de San Pedro anunciando el tradicional “Habemus Papam”.

El humo, símbolo de expectativa o celebración, se produce al quemar las papeletas de cada cardenal junto con productos químicos que permiten distinguir si el resultado fue concluyente (blanco) o no (negro).

Así serán los días posteriores al inicio del cónclave

El ritmo será constante: si la primera votación de la mañana no alcanza consenso, los cardenales pasan de inmediato a una segunda ronda. Ambas papeletas se queman juntas, generando humo visible alrededor del mediodía (aproximadamente las 6:00 am ET).

Pero si el nuevo Papa es elegido en ese primer intento matutino, el humo blanco se elevará poco después de las 4:30 am ET, anunciando la decisión al mundo.

Por la tarde se sigue el mismo esquema. Luego de un breve receso, los cardenales vuelven al proceso con dos nuevas votaciones. Si ninguna resulta definitiva, se espera una fumata cerca de las 19:00 horas (1:00 pm ET). Pero si el Pontífice es elegido en la primera votación vespertina, el humo blanco aparecerá antes de las 17:30 (11:30 am ET).

Con este sistema, los fieles deben estar atentos a cuatro posibles señales de humo cada día: dos al mediodía y dos al anochecer. No obstante, durante el primer día del cónclave, solo habrá una oportunidad de ver humo, al terminar la única votación programada para la tarde.

Los cardenales están alojados en la Casa Santa Marta, lugar en el que vivió el papa Francisco durante los 12 años de su pontificado, según informó Matteo Bruni, director de la oficina de prensa del Vaticano.

Los cardenales electores podrán desplazarse de la Casa Santa Marta a la Capilla Sixtina como deseen, incluso a pie, por una ruta protegida. Asimismo, se sellarán otras zonas del palacio pontificio cercanas a la Capilla Sixtina, como la Sala Regia a o la Capilla Paolina, por seguridad.