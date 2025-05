La India le canta al corazón de las madres desde el Lehman Center

La India, la voz imponente que ha conquistado al mundo como La Princesa de la Salsa, regresa este sábado 10 de mayo al corazón de El Bronx para celebrar el Día de las Madres con un concierto inolvidable en el icónico Lehman Center for the Performing Arts. Este escenario emblemático, que ha acogido a leyendas de la música latina, será testigo de una noche llena de emoción, ritmo y homenaje, en la que la artista se reencontrará con el público neoyorquino que la ha acompañado a lo largo de su carrera.

“Volver al Bronx siempre tiene un significado muy especial para mí, y más aún cuando se trata de una fecha tan bonita como el Día de las Madres. Me encanta presentarme en Lehman College; con los años siempre me han invitado y esta ocasión se siente aún más especial, porque muchos hijos y estudiantes llevan a sus mamás al concierto, eso me hace muy feliz, regresar a este escenario, lleno de arte y buena música, es una alegría para todos nosotros”, expresó La India.

Linda Viera Caballero, mejor conocida como La India, nació en Puerto Rico y creció en el Bronx, donde pasó del dance de los años 80 a convertirse en una de las grandes voces de la salsa. Su carrera tomó fuerza junto a Eddie Palmieri en 1992 y se consolidó con éxitos como “Vivir lo Nuestro”. Ha colaborado con leyendas como Celia Cruz y en 2016 ganó el Latin Grammy al Mejor Álbum de Salsa por su tributo a Juan Gabriel.

En récord Guinness

Reconocida por su impacto en la música latina, recientemente fue homenajeada con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria 2025. En 2024 también fue reconocida con el galardón “Pionero” en los Billboard Latin Women in Music, y ostenta un récord Guinness como la artista femenina con más canciones número uno en la lista Billboard Tropical Songs, reafirmando su lugar como una de las voces más icónicas y vigentes del género.

“Llegar al número uno ha sido un camino de sacrificio, disciplina y mucha fe. Uno no se imagina lo que acumula con los años hasta que te entregan doce premios Guinness y te dicen que eres la mujer con más números uno en la música tropical. Ahí fue cuando me di cuenta de todo lo que había logrado. Cada disco, cada canción que ha llegado al tope, ha sido fruto de un trabajo profundo, de cuidar mi salud, mi voz, de estar presente y de entregar todo en cada escenario. Todavía me sorprende todo lo que hemos alcanzado y lo que falta”, dijo la cantautora.

La India cuenta que estará acompañada por su orquesta, dirigida por el reconocido músico Bobby Allende, con quien ha trabajado desde hace décadas y mantiene una sólida colaboración artística.

“Mi director musical, Bobby Allende, ha estado conmigo desde que grabamos Dicen que Soy, y sigue a mi lado en cada presentación, trabajo con una orquesta excelente, con músicos que viajan desde Puerto Rico, Miami y por supuesto los que están en Nueva York. Bobby quiere mucho a Lehman College, todos estamos felices y listos para cantar todo lo que el público siempre nos pide”.

El concierto de La India se enmarca en la temporada 2024–2025 del Lehman Center for the Performing Arts, una programación vibrante que celebra géneros como la salsa, el merengue, el jazz y la música clásica, reafirmando el compromiso del centro con el acceso al arte y la cultura en Nueva York.

Inspirada por esta celebración dedicada a las madres, la artista compartió un mensaje de gratitud y fortaleza para todas las mujeres que luchan por sus familias.

Se sigan sacrificando

“Que las madres se sigan sacrificando, que amen a sus hijos y que siempre exista la igualdad, es importante amar a todos por igual, sin tener preferencias, da buenos resultados cuando los hijos crecen, que nunca tengan que sentirse menospreciados ni con dolor y si por alguna razón el esposo o el padre de los hijos se va, no dejen de trabajar ni dependan de un hombre, si tienes un buen hombre, agradécele a Dios todos los días, pero si no, sal adelante, lucha, sé fuerte y camina en fuego. Todo eso se logra con mucha fe y recuerda: todo lo que uno da en la vida, uno lo recibe”.

En detalle:

Qué: concierto de La India por el Día de la Madre.

Cuándo: sábado 10 de mayo a las 8:00pm.

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts está ubicado en el campus de Lehman College/CUNY, en el 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468

Boletos: Lehman Center al 718-960-8833; Para Español: 718-960-8835 o en línea en www.lehmancenter.org/events/india-mothers-day