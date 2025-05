McDonald’s lanza ofertas de solo $1 para el Día de la Madre, nuevos productos y más

Una oferta especial para el Día de la Madre, el regreso de las McCrispy Strips y un nuevo late con chispas de chocolate Hershey’s son algunas de las novedades de McDonald’s para el inicio del verano.

Y es que la gigante de las hamburguesas sorprendió a sus fanáticos con la incorporación de nuevos productos, así como una oferta especial para consentir a mamá en su día.

“¿Ya desayunaste?”: la oferta especial para mamá

Las abuelas, madres y quienes ejercen esa función son las primeras en estar atentas de la alimentación de sus hijos y hacen especial énfasis en preguntar cuando algo no anda bien: “¿Ya desayunaste?”

Con esta motivación de las mamás en la importancia que dan al desayuno para comenzar el día con una buena comida, para el Día de la Madre, McDonald’s lanza una promoción para devolverle la atención en ese día tan especial.

Se trata de una Buy One, Get One for $1, en la que puedes obtener un artículo del menú de desayuno y añade uno diferente (o el mismo) por solo $1. Esta oferta incluye el Sausage McMuffin, Sausage Biscuit, Sausage Burrito y Hash Browns.

También hay ofertas en pedidos por McDelivery, ya que con la compra de $15 puede obtener gratis un Breakfast Sandwich.

La nueva campaña de McDonald’s para el Día de la Madre, cuenta con la colaboración de la creadora de contenido Vane Oliveira, quien cuanta su experiencia cómo comparte con desayuno sorpresa de McDonald’s con su madre y su abuela, y conversa en torno a los cuidados que recibió en su infancia en torno a esta comida.

¿Cuáles son los nuevos productos en el menú de McDonald’s?

Desde el 5 de mayo McDonald’s trajo de regreso a su menú las McCrispy Strips y el nuevo Creamy Chili Dip, una combinación para disfrutar de un bocado jugoso con una nueva salsa para mojar.

McCrispy Strips: las tiras están elaboradas con pechuga 100% de carne blanca, cubiertas con un empanizado dorado y crujiente con toques de pimienta negra. Vienen en presentación de tres o cuatro piezas, acompañados respectivamente de una o dos salsas Creamy Chili Dip.

Las McCrispy Strips son ideales para mojar en la nueva salsa de chile. Crédito: McDonald’s | Cortesía

Creamy Chili Dip: es una nueva salsa par mojar con un dulce sabor y un toque ligeramente picante para realzar el sabor de las Strips. Esta salsa viene a complementar las Spicy Buffalo, Tangy Barbecue o Creamy Ranch, ya disponibles en el menú.

La nueva salsa para mojar de chile combina el sabor dulce con un toque ligero de picante. Crédito: McDonald’s | Cortesía

Frapé con chispas de chocolate Hershey’s: una versión actualizada de su frapé ahora con una mezcla de sabores de moca, caramelo y chispas de chocolate de la famosa marca de chocolates para darle un toque especial. La nueva creación estará disponible por tiempo limitado en algunas ciudades del país, entre ellos San Francisco, Los Ángeles, Miami, San Luis y Cleveland.

