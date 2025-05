8 datos que aún no te cuentan sobre el papa León XIV: es experto en matemáticas

El papa León XIV, de nombre secular Robert Francis Prevost, guarda algunos datos curiosos relaciados con su formación académica, habilidades e incluso gustos personales. Por ejemplo, durante su discurso en el balcón de la Basílica de San Pedro, donde se dio a conocer al mundo como el nuevo Pontífice, habló en italiano y español, pero también domina otros cuatro idiomas.

8 datos que tal vez no conocías sobre el papa León XIV

1. Es experto en matemáticas

Antes de iniciar su camino eclesiástico, Rovert Prevost se graduó con honores en Ciencias Matemáticas, una pasión que cultivó desde su adolescencia. Su tesis universitaria exploró modelos matemáticos aplicados a la ética de decisiones, un enfoque poco convencional que más tarde integraría en su visión pastoral y teológica.

2. Habla cuatro idiomas con fluidez y domina otros dos

El Papa León XIV habla perfectamente el inglés, español, italiano, francés, además de dominar con soltura el alemán y tagalo, que es el idioma oficial de Filipinas.

Aprendió este último idioma durante una misión pastoral en Filipinas en los años noventa, donde vivió tres años en comunidades rurales, según Vatican News. No solo lo usa en oraciones privadas, también lo emplea en mensajes dirigidos a la diáspora filipina, que le tiene especial cariño.

3. Doctor en Derecho Canónico por la Universidad Santo Tomás de Aquino

Además de su formación en matemáticas, el papa León XIV obtuvo un doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, en Roma, consolidando su preparación académica en diversas disciplinas .

4. Fanático de los Medias Blancas de Chicago

Al papa León XIV le gusta el beisbol de las Grandes Ligas y ha sido durante mucho tiempo fanático de uno de los dos equipos de béisbol de su ciudad natal: los Medias Blancas de Chicago.

En declaraciones a la cadena de televisión local WGN, Robert Prevost dejó muy claro en dónde está el apoyo del Papa, que también tiene la nacionalidad peruana. “Sí, nunca ha sido fan de los Cubs, así que no sé de dónde salió eso”, dijo Prevost a la estación televisiva en referencia al otro equipo de Chicago en las Grandes Ligas. “Siempre ha sido fan de los White Sox”.

5. A diferencia de Francisco, prefiere el tenis al fútbol

Históricamente, los papas y el Vaticano siempre han tenido relación con el fútbol. Francisco era fan de San Lorenzo en Argentina y Benedicto XVI del Bayern Múnich en Alemania. No obstante, el nuevo líder de la Iglesia Católica prefiere el tenis antes que el balompié.

“Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú (ha sido obispo de Chiclayo) he tenido pocas ocasiones de practicarlo, así que tengo muchas ganas de volver a la pista (risas). Aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora”, dijo en entrevista a http://www.augustinianorder.org.

6. Es vegetariano desde hace 20 años

A diferencia de muchos líderes religiosos, el papa León XIV no consume carne desde hace más de cuatro décadas. Según reportes, su decisión nació al reflexionar sobre el sufrimiento animal y el llamado bíblico a la compasión universal. Su dieta se basa en legumbres, cereales integrales y verduras orgánicas.

7. No bebe café

Una de sus costumbres más singulares es su rechazo al café. En su lugar, prefiere tomar infusiones de hinojo y anís, siendo una persona que valora los remedios naturales.

8. Misionero en Perú durante casi dos décadas

Prevost vivió más de 18 años en Perú como misionero agustino y obispo de Chiclayo. Su labor pastoral en comunidades locales y su compromiso con la formación sacerdotal dejaron una huella significativa en la región.

