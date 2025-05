Robert Prevost, el nuevo papa que prefiere el tenis al fútbol

Históricamente, los papas y el Vaticano siempre han tenido relación con el fútbol. Francisco era fan de San Lorenzo en Argentina y Benedicto XVI del Bayern Múnich en Alemania. No obstante, el nuevo líder de la Iglesia Católica elegido este jueves, Robert Prevost prefiere el tenis antes que el balompié.

Prevost, que adoptó el nombre de León XIV, es un aficionado del tenis y así lo confirma la página de “La Orden de San Agustín” a la que hace un par de años Robert le concedió una entrevista luego de que fue nombrado cardenal por el papa Francisco.

Ahí se declaró fan del tenis una vez abandonó sus funciones de larga en Perú. El sumo pontífice confesó que le gustaba jugarlo, pero sus responsabilidades eclesiásticas se lo habían impedido.

“Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú (ha sido obispo de Chiclayo) he tenido pocas ocasiones de practicarlo, así que tengo muchas ganas de volver a la pista (risas). Aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora”, dijo en entrevista a http://www.augustinianorder.org.

“Me gusta mucho leer, dar largos paseos, viajar, conocer sitios nuevos y disfrutar del campo en un entorno diferente. Disfruto relajándome con amigos y conociendo a gente tan variopinta de cuyos dones aprendo y aprecio sobremanera”, añadió.

¿Quién es Robert Prevost?

Robert Francis Prevost Martínez (69 años), de origen estadounidense, y bajo el nombre papal León XIV. Nació en Chicago en 1955. Forma parte de la Orden de San Agustín. Se educó en teología en la Catholic Theological Union.

También tiene un doctorado en Derecho Canónico en Roma. Tiene orígenes franceses y españoles. En 1982 se ordenó y se fue como misionero a Perú en la diócesis de Chulucanas.

León XIV será el 267º papa en la historia y sucederá a Francisco, quien falleció el pasado 21 de abril a los 88 años.



Sigue leyendo:

· Robert Prevost es proclamado nuevo papa de la Iglesia Católica: se llamará León XIV

· Qué significa “León”, el nombre que eligió el nuevo Papa

· En claves: Así fue el primer discurso de León XIV como papa