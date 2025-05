Administración Trump podría usar tarjeta REAL ID para dar con migrantes indocumentados

Nueva York – La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, dijo que la nueva normativa de REAL ID para vuelos domésticos que entró en vigor el 7 de mayo ayudará a identificar el estatus legal de migrantes en Estados Unidos.

“La gente podrá demostrar su estatus legal, quiénes son y por qué se supone que están aquí”, dijo Noem en una conferencia de prensa el jueves desde Springfield, Illinois.

Noem visitó la ciudad para criticar las políticas santuario del gobernador JB Pritzker.

“Gobernadores como JB Pritzker no le importa si pandilleros, asesinos, violadores y pedófilos andan sueltos en su estado”, alegó Noem.

Como parte de su argumentación, se refirió al impacto de la nueva normativa federal.

El secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, consideró que Noem estaba usando el sistema REAL ID como un arma para infundir miedo y angustia.

“En lugar de abordar este asunto el día en que implementaron la fecha límite, en lugar de hacer su trabajo, está viajando haciendo visitas vanidosas para hacer ataques políticos en lugar de su trabajo”, planteó Giannoulias el miércoles. “Ha utilizado el sistema de REAL IDE como arma, que, por cierto, supuestamente pretendía hacernos un país más seguro”, añadió el funcionario.

A través de la Ley REAL ID, aprobada por el Congreso en 2005, se implementó la recomendación de la Comisión del 11-S (por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001) para que el Gobierno federal estableciera normas para la emisión de identificaciones, como licencias de conducir y tarjetas. El estatuto establece normas mínimas de seguridad para la emisión y producción de licencias. Además prohíbe a las agencias federales aceptar, para ciertos fines oficiales, licencias de conducir y tarjetas de identificación que no cumplan con las normas.

Con una REAL ID se puede, no solo viajar domésticamente en EE.UU., también acceder a ciertas instalaciones federales y a centrales nucleares.

Los inmigrantes indocumentados no pueden obtener una de estas tarjetas porque no pueden comprobar su presencia legal en el país.

Sin embargo, aunque no son elegibles para la REAL ID, pueden obtener identificaciones emitidas por el estado que no cumplan con ese requisito.

El DHS señala que la REAL ID permite a los estados que cumplen con la normativa emitir licencias de conducir y tarjetas de identificación a quienes no se ha determinado que residen legalmente en el país.

Estas identificaciones deben indicar claramente en su cara (y en la zona legible por máquina) que no son aceptables para fines de REAL ID y deben usar un diseño o color único para diferenciarlas de las tarjetas compatibles.

“El DHS advierte que no se debe asumir que la posesión de una tarjeta que no cumple con los requisitos (de REAL ID) indica que el titular es una persona indocumentada, dado que las personas pueden obtener estas tarjetas por muchas razones no relacionadas con la presencia legal”, lee una entrada en la página web de la agencia.

La REAL ID no revela automáticamente el estatus migratorio del portador. A través de la misma se puede verificar si la persona reside legalmente en EE.UU., aunque no distingue si se trata de un ciudadano estadounidense, un residente permanente u otro no ciudadano con estatus legal válido.

Las personas con TPS (Estatus de Protección Temporal) o en espera de que su solicitud sea aprobada pueden obtener una REAL ID.

El TPS es un beneficio migratorio que permite a individuos de ciertos países permanecer en EE.UU. temporalmente debido a que las condiciones en su lugar de origen hacen que sea inseguro para ellos regresar. A este beneficio también se le conoce como “parole humanitario”.

“El período de validez de la licencia o tarjeta de identificación generalmente depende de la duración del TPS. Cuando el DHS otorga inicialmente el estatus de TPS a un país, puede hacerlo por un mínimo de 6 meses y un máximo de 18 meses”, detalla el DHS.

Adicional, la Ley REAL ID permite a los estados emitir licencias de conducir y tarjetas de identificación por un periodo limitado a los solicitantes que proporcionen evidencia válida de que tienen estatus de Acción Diferida aprobado (DACA).

Cabe señalar que, dependiendo el estado, será la aplicación de la REAL ID.

En Connecticut, por ejemplo, las tarjetas REAL ID solo se emiten a ciudadanos y residentes permanentes.

Sigue leyendo:

Viajeros en avión desde y hacia Puerto Rico también deberán presentar REAL ID a partir de este miércoles

Viajeros que no tengan su Real ID podrán volar por EE.UU., pero con medidas adicionales

Estas licencias de conducir serán válidas para volar sin Real ID

TSA comenzará a aplicar plenamente la Ley REAL ID el 7 de mayo para viajes en EE.UU.