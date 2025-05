¿Qué hay detrás de la eliminación de Manelyk González de La Casa de los Famosos All-Stars?

Muchas cosas, al parecer, sucedieron y funcionaron como si de un engranaje perfecto se tratase. Manelyk González se convirtió el 12 de mayo en la decimocuarta eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars. ¿Pero qué fue lo que pasó previamente para que todo esto sucediera? Aquí vamos a ir por puntos y señas para que veamos cómo todo sucedió paso a paso.

Punto número uno: La jugada arriesgada de Mané

Mane y Niurka discutieron durante una gala en vivo, por la nominación del jueves de la semana pasada. La discusión televisiva la ganó mayoritariamente la cubana, porque después de la nominación que dejaba a “Los Tres Mosqueteros” fuera de la placa, la reacción inmediata de Mane fue de satisfacción e incluso llegó a decirle a “Mami Niu” que ésta había hecho bien.

Horas después, Manelyk llegó a decir que no se sentía cómoda con la votación de Niurka y no dijo nada, hasta el viernes de la semana pasada durante la gala. Cuando la cubana vio este cambio en el discurso de Mane, expuso los hechos del día previo, que muchos vieron en el 24/7, lo que dejó a Mane completamente expuesta ante el público y con muchas dudas y cuestionamientos en su contra.

La gente se preguntaba qué pasó con Mane, por qué hizo esto, por qué no lo dijo antes, por qué dice que está sola dentro de esa casa, cuando durante todo el día viernes, horas antes de la gala, junto a Rey Grupero y a Caramelo estaban organizando lo que harían a su regreso. Las acciones no concordaban con lo que ella presentaba y argumentaba en la gala. ¡Por lo menos no en el discurso de estar sola!

Punto número dos: La mentira de Niurka

Mane insistió durante las galas del viernes y del domingo que estaba sola, pero tanto Rey Grupero como Caramelo, básicamente, decidieron apoyarla, dándole así la espalda a Niurka Marcos, porque la cubana había admitido haberle dado tres puntos con el único objetivo de subirla al SUM. ¡Mane nunca estuvo sola!

Para Rey y Caramelo las acciones de Niurka sí simbolizaron una traición, porque ellos habían creído en la reconciliación que ambas habían protagonizado el día antes de la nominación.

En medio de todo esto, la insistencia de Mane al decir que ella estaba sola dentro de la casa jugaba en contra de lo que la gente veía y mantenía latente la duda del público en relación a su juego y lo perjudicial que éste podía ser tanto para Rey como para Caramelo.

Punto número tres: Javier Poza y la mentira o el error al aire

El hecho de que durante la gala del viernes el conductor del programa, Javier Poza, insistiera en que Mane no estaba nominada generó disgusto y descontento. Porque según éste, la razón de la nominación de Mane era culpabilidad de Niurka, cuando esto no fue así.

Ante esto, el público consideraba en redes sociales que todo parecía una jugada en contra de Niurka, lo que los llevó a afianzarse así en su idea de no apoyar más a Manelyk con sus votos, lo que llevó a muchos a votar por Rosa, con tal de que la colombiana siguiera en competencia.

El posicionamiento es para decirle al público quién quieres que se vaya. Niurka se posicionó con Dania, no lo hizo ni con Mane ni con Rosa Caiafa. La cubana empezó a jugar más duro y calculado en la medida en la que la nueva estrategia de Manelyk parecía seguir en marcha.

Punto número cuatro: El ingreso de Alicia y la alianza con Dania

Alicia Machado ha sido la que más información ha presentado en una dinámica de congelados y esto para muchos fue una afrenta personal en contra de Niurka Marcos.

La narrativa que se generó durante todo el domingo —día de la madre en Estados Unidos— perjudicó el humor a Niurka Marcos.

Niurka vivió una dinámica de “congelados” intensa a tal punto que decidió moverse y autonominarse para esta semana. Logrando con ello quitarle a toda la casa el privilegio de poder nominarla. Pero también les quitó de las manos a Rey Grupero y a Caramelo caer en una situación complicada. Niurka se aseguró con o sin querer que de momento ninguno de ellos entrara al confesionario a darle puntos.

Mientras todo esto pasaba, en las galas nos vendían la idea de una nueva alianza entre Dania y Mane. Pero a todo esto se le debe sumar lo que se vio durante la fiesta del viernes. La convivencia de Dania y Mane con la gente del cuarto fuego abría la posibilidad de que ambas jugaran con ellos durante los últimos días de la competencia rumbo a la final. ¡Esta idea no gustó ni un poquito!

Los fandoms con tanta información y tanta desconfianza alrededor de Mane no estaban muy dispuestos a prestarle votos a Manelyk. Además, ella hasta ayer nunca los había necesitado. Y menos en una placa en donde dos de los famosos con menos votos estaban nominados junto a ella y Alfredo Adame.

Todo este “caldo de cultivo” se convirtió en una bomba de tiempo entre fandoms.

Punto número cinco: El rumor sobre la eliminación de Alfredo Adame

Durante la mañana del lunes 12 de mayo se anunció que Alfredo Adame sería el eliminado. Por alguna razón, un fandom de Lupillo Rivera así lo anunciaba.

Para muchos esto funcionó como cortina de humo, lo que alertó a los fans a darle cuantos más votos pudieran al reconocido actor. Todo esto también generó que los votos por Dania se intensificaran, porque Rosa Caiafa estaba recibiendo todos los votos por parte de “Los Palulus” y alguno que otro por parte de los fans de Julia Gama y Diego Soldano.

Por Dania estaban votando algunos fans de Caramelo, fans de Manelyk, fans de Niurka Marcos y los fans de Paty Navidad. Esto sucedió por todos los discursos de Mane, tanto en las galas como cuando estaba sola, que generaban dudas en el público del 24/7.

Conclusión: ¿Quién eliminó a Manelyk?

La eliminación de Manelyk ha sido la más inesperada de todas. En votaciones nunca estuvo lo suficientemente baja como para considerarla en peligro, ni siquiera las votaciones menos confiables la daban por eliminada. Las más parcializadas siempre la mantuvieron en un segundo lugar.

Aquí hay muchas dudas; la primera surge a raíz de un antiguo rumor: la grabación de una supuesta serie. Si en los próximos días Manelyk aparece muy enfrascada en algo como esto, muchos podrían encontrar ahí una respuesta. Lo segundo, la división de votos. Acusar al público de dividir votos es bastante incongruente, porque son muchos los que llevan diciendo que había que dividir votos ahora sí o sí, porque ya la lucha es individual.

La división de votos, además, se empezó a generar desde el momento en el que Manelyk y Niurka empezaron a hablar mal la una de la otra, porque ya el público veía esto venir y el programa durante las galas lo presagiaba casi que con bombo y platillo.

¿Quién eliminó a Manelyk? Una estrategia del fandom de Lupillo Rivera, los fans de Niurka, los fans de Caramelo. Yo personalmente creo que fue una combinación de todo lo anterior como el resultado de una jugada demasiado arriesgada en contra de Niurka Marcos, cuando la cubana ¡no estaba nominada! Esto último es lo que me hace pensar que, al final, por la razón que sea, se buscaba la salida de Mane a estas alturas del juego.

