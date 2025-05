Trump dice que existe posibilidad de ir a Turquía para las conversaciones entre Ucrania y Rusia

Desde Doha, el presidente Donald Trump dejó abierta la posibilidad de viajar a Turquía para participar en las conversaciones relacionadas con el conflicto entre Rusia y Ucrania.

“No sé si aparecerá (Putin). Sé que le gustaría que estuviera allí. Y es una posibilidad… He estado pensando en ello”, señaló Trump al ser consultado por periodistas al llegar al aeropuerto de Doha, informó la agencia EFE.

El mandatario también destacó que su agenda para los próximos días incluye una visita a Emiratos Árabes Unidos (EAU), la última parada de su gira por Oriente Medio. Sin embargo, no descartó la opción de acudir a Turquía si eso contribuye a “salvar muchas vidas y regresar”. “Eso no significa que yo no lo hiciera (ir a Turquía) para salvar muchas vidas y regresar”, agregó.

Posible presencia de Putin

Trump también mencionó que está evaluando si Vladimir Putin asistirá a las negociaciones: “Vamos a averiguarlo. Marco (Rubio) va a ir y Marco ha sido muy eficaz”, refiriéndose al senador estadounidense. Sobre cómo está manejando Putin esta situación, el expresidente indicó: “No lo sé. Se los diré en una semana. Se los diré en unos días”.

Trump había señalado el martes que las reuniones previstas en Estambul con la presencia del presidente ucraniano Volodímir Zelenski podrían tener resultados positivos. “Podrían dar muy buenos resultados”. Además, afirmó estar trabajando arduamente para poner fin al conflicto armado que ha causado un terrible derramamiento de sangre entre Rusia y Ucrania.

Por su parte, Moscú y Kiev continúan sus esfuerzos diplomáticos. Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para asuntos internacionales, anunció que la delegación rusa participará el jueves en Estambul en conversaciones con representantes ucranianos.

“La delegación abordará asuntos políticos y, yo diría, que también un conjunto de cuestiones técnicas”, declaró Ushakov.

El funcionario ruso añadió que se determinará quién integrará oficialmente la delegación tras estos diálogos y recordó que Vladimir Putin propuso reanudar las negociaciones directas con Ucrania, suspendidas previamente por motivos occidentales.

