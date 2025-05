Erling Haaland afirma que la temporada del Manchester City fue “horrible”

La temporada del fútbol europeo está muy cerca de llegar a su fin y sin duda este año el Manchester City fue uno de los equipos decepción de la campaña. Pues no logró competir por los grandes títulos como la Champions League o la Premier League.

Una de las estrellas del conjunto citizen, Erling Haaland, habló recientemente en una entrevista para BBC Sport e hizo un balance de la temporada del City. La cual el delantero noruego aseguró que fue “horrible” por no haber conseguido grandes títulos y caer en rachas negativas de derrotas.

“Esta temporada ha sido dura. No es agradable perder tantos partidos, es aburrido y no es divertido. Todos y cada uno de los jugadores de la plantilla no hemos estado en el mejor nivel, por lo que ha sido una campaña horrible”, inició el ariete de 24 años.

Erling Haaland y el City no pudieron ganar la Champions League esta temporada. Crédito: Rui Vieira | AP

El Manchester City tuvo una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas en Premier League en noviembre y otras tres en diciembre. Lo que le dejó sin opciones de competir en la liga inglesa desde muy temprano.

Mientras que en Champions League el cuadro dirigido por Pep Guardiola quedó eliminado por el Real Madrid en la fase de playoffs. Luego de terminar en la casilla 22 de la fase regular del nuevo formato del torneo europeo.

Para intentar salvar la temporada y quedarse con al menos un trofeo el Manchester City enfrentará este sábado al Crystal Palace en la final de la FA Cup.

Para Haaland esta final será necesaria para cerrar de buena manera la temporada. “Necesitamos acabar bien y conseguir un trofeo”, aseguró el delantero.

“Llegar a Wembley es una buena costumbre y siempre es importante ganar trofeos. Nos jugamos la final de la FA Cup y en una temporada horrible aún lo hemos conseguido, y eso lo dice todo”, enfatizó el goleador del cuadro citizen.

