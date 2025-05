George Harris llenará de risas al Madison Square Garden

El comediante venezolano George Harris alcanzará un nuevo hito en su carrera al convertirse en el primer humorista de su país en presentarse en The Theater del Madison Square Garden. La función, programada para el próximo 24 de mayo, forma parte de su exitosa gira “El Pueblo de Uno” y marca un momento significativo para la comedia latinoamericana en Estados Unidos.

“Para mí como venezolano es un orgullo enorme presentarme en el Madison Square Garden, es un escenario que trasciende fronteras; decir me presenté ahí tiene peso en cualquier parte del mundo. Me siento absolutamente bendecido, a mi este país me ha dado la oportunidad de cumplir muchos sueños y este es uno de ellos”, expresó Harris.

Con una trayectoria forjada fuera de los grandes canales de televisión, Harris ha logrado conectar con el público latino a través de historias que parten de su propia experiencia de vida desde su país natal y como migrante. En 2024, más de 75,000 personas asistieron a sus presentaciones en vivo, consolidando su presencia en escenarios de gran prestigio como el Carnegie Hall en Nueva York, el Movistar Arena en Chile y el Hard Rock Live en Florida.

“Mi carrera no viene de la televisión ni de la gran industria. Yo he construido esto a pulso, contando historias reales, historias de mi vida, de mi niñez, desde lo migrante y lo cotidiano, y que hoy el público, no sólo venezolano sino de tantas nacionalidades, me abrace con este cariño tan grande, es una bendición que no me canso de agradecer”, dijo el comediante.

Radicado en Estados Unidos desde hace más de una década, Harris recuerda que, en sus primeros años, muchos pusieron en duda su capacidad de abrirse camino como comediante en este país. Le advertían que el humor no era un terreno fácil, especialmente para alguien que hablaba desde referencias muy locales y una perspectiva profundamente venezolana; sin embargo, lejos de desanimarse, encontró en esas advertencias una motivación para seguir apostando por su autenticidad y por un estilo que, con el tiempo, logró conectar con públicos de distintas nacionalidades.

“Cuando llegué a este país, muchas personas me decían, no de mala onda, sino como un consejo de que no iba a poder vivir del humor, que mis historias eran demasiado venezolanas, que no conectaban con el latino que llevaba años luchando en Estados Unidos. Pero yo siempre creo que cuando uno se para en un escenario a hablar con honestidad, desde lo que uno realmente es, la conexión ocurre. Porque la verdad, dicha con humor, siempre encuentra eco en el otro”, agregó.

Reírse de lo cotidiano

En los inicios de su carrera, Harris contó que encontró una profunda influencia en el comediante colombiano Andrés López y su emblemático monólogo” La Pelota de Letras”.

“Cuando lo vi hablar de la herradura detrás de la puerta, de la mata de sábila, de José Gregorio Hernández, de todas esas costumbres que compartimos en Latinoamérica, sentí que estaba describiendo exactamente lo que somos y aunque decía cosas distintas a las mías, yo lo entendía todo y pensé: esto es lo que yo quiero hacer. Este señor es un maestro”, afirmó.

Y es precisamente ese costumbrismo que rescata las tradiciones, la vida en familia y los hábitos compartidos por generaciones es lo que ha permitido a este comediante conectarse con públicos de todos los países de Latinoamérica. Su manera de narrar lo cotidiano con humor y autenticidad genera una conexión inmediata, haciendo que cada espectador, sin importar su origen, se sienta reflejado en sus historias.

“Yo creo que ese es el éxito del show, es que la gente de cualquier país puede ser chileno, peruano, ecuatoriano, colombiano, de donde sea se identifica porque al final hasta en la comida nos parecemos, si en Argentina comen dulce de leche en Colombia es arequipe, pero al final somos lo mismo, eso es lo bonito de nuestra cultura”.

El reconocimiento a su carrera ha trascendido los escenarios. En 2023, fue nombrado “Mejor Comediante” en Miami, un galardón que reconoce su impacto dentro y fuera de Estados Unidos. Sin embargo, para Harris, el verdadero premio no está en los títulos, sino en el reflejo de su comunidad en cada función; desde el escenario, convierte la risa en una afirmación de identidad y lanza un mensaje de orgullo, pertenencia y resistencia cultural que resuena en todo el público latino.

“El show que voy a presentar en el Madison es mucho más que un espectáculo de comedia. Es un espacio para celebrar lo que somos como latinos, para reírnos de nuestras propias historias, para recordar que hemos sido sobrevivientes; a pesar de las dificultades, seguimos con la cabeza en alto, manteniendo viva esa llamita que nos hace únicos”, concluyó Harris.

En detalle:



Foto: Mario Albarrán

Qué: Show de George Harris- “El Pueblo de Uno”

Cuándo: sábado 24 de mayo, 8:00 pm

Dónde: The Theater at Madison Square Garden- 4 Penn Plaza, New York, New York

Boletos: www.ticketmaster.com