Esposa del actor Pedro Moreno explicó por qué llamó a la policía

Bárbara Estévez ofreció declaraciones a Telemundo 51 sobre la situación que se registró con su esposo, Pedro Moreno, quien fue detenido el pasado jueves por supuesta violencia doméstica y presunto robo. Por ello, compartió su versión sobre la razón que la llevó a llamar a las autoridades.

“Coge el teléfono, chequéalo, él me pidió el password y yo se lo di. Era tarde ya. (Le dije) ‘Dame el teléfono que hay que dormir’. Estoy cansada, no me quería dar el teléfono porque quería seguir en el teléfono y ahí empezó él para atrás y para adelante con el celular. Le dije a él: ‘Si no me das al celular voy a llamar a la policía’. Llamé a la policía con el celular de mi hija, sin pensar que iba a llegar a esto“, reveló al canal de televisión.

Estévez detalló que desconocía que la policía se lo llevaría, por lo que dejó claro que jamás fueron esas sus intenciones. Además, explicó que él nunca la ha agredido físicamente: “No sabía que se le iban a llevar. No había nada físico que él me hizo, que él me golpeara, nada”.

Bárbara destacó que el comportamiento de su esposo fue inapropiado, pero no para que quedara con un historial policial tras su llamada: “Las personas que han seguido la carrera de Pedro y que conocen a Pedro saben que en los 20 años que ha estado conmigo, jamás en la vida me ha puesto un dedo encima, nunca. Todo el mundo tiene sus discusiones, sus problemas, siempre lo hemos mantenido en privado”, explicó.

¿Qué dijo Pedro Moreno tras su liberación?

Pedro manifestó que son situaciones que se generan entre cualquier pareja y no tienen nada que ver el hecho de pertenecer al mundo de la farándula: “Lo que haya de hecho mi esposa es lo correcto, lean el affidavit, no pongan una palabra más, no pongan una palabra menos. La situación entre mi esposo y yo y las conversaciones demuestran que somos una pareja real, como muchas parejas, que tienen discusiones y tienen momentos de felicidad y momentos de crisis”, expresó a los medios de comunicación.

El actor no quiso dar declaraciones sobre lo que pasará en el futuro de esta relación, pero se aclaró que las cosas serán completamente diferentes después de lo ocurrido: “Ella tomó decisiones que trajeron consecuencias, yo entonces tomo decisiones que traen consecuencias para el futuro de nuestra relación. Lo que pasa ahora en adelante lo vamos a determinar ella y yo con el cariño que nos tenemos obviamente y por el bien de nuestros muchachos”.

Sigue leyendo:

· Arrestan al actor Pedro Moreno por presunto robo y violencia doméstica

· Pedro Moreno habla de las escenas ‘HOT’ con Angelique Boyer

· Detienen a ‘El Mimoso’ por presunta violencia doméstica; queda libre horas después