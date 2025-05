Royal Caribbean anuncia sus próximas novedades y exclusivas para los viajeros de cruceros

Royal Caribbean reveló su nuevo portafolio de Ultimate Destination. Desde nuevas emociones y formas de relajarse en el próximo Perfect Day hasta experiencias playeras sin igual en los primeros Royal Beach Clubs, la marca de vacaciones continúa ampliando su oferta de destinos exclusivos en México, Las Bahamas y el Pacífico Sur.

“Durante los últimos 50 años hemos transformado la percepción de los cruceros para convertirnos en una marca vacacional global para todas las generaciones. Ahora, llevamos nuestra historia de innovación y servicio inigualable a una colección de destinos que ofrecen días perfectos con sabor local y escapadas junto al mar,” señaló Michael Bayley, presidente y CEO de Royal Caribbean. “Perfect Day México será el destino vacacional definitivo para familias. No podemos esperar a dar la bienvenida a aventureros de todo el mundo para vivir una experiencia que solo Royal Caribbean puede ofrecer.”

Ubicado en la costa caribeña de México y con más de 200 acres, Perfect Day México abrirá en otoño de 2027 con experiencias récord, innovaciones de la industria y versiones renovadas de los favoritos de Royal Caribbean.

Repartido en siete vecindarios temáticos, sus principales atracciones incluyen:

Loco Waterpark: Más de 30 toboganes repartidos en cinco torres, incluyendo la torre más alta de América con 170 pies (52 m) y el tobogán acuático tipo montaña rusa más largo del mundo. También se destaca el primer tobogán sombrero del mundo y la mayor atracción de rafting familiar.

Royal Caribbean

Splash Cove: El río lento más largo del mundo —¡con una sección alocada!—, múltiples bares flotantes y una piscina central de 100,000 pies cuadrados (9,290 m²). Para los más pequeños, la Splashaway Bay más grande de Royal Caribbean y las primeras cabañas Splashaway.

El Hideaway: Zona exclusiva para adultos (+18) con piscina tipo infinity, bar dentro de la piscina, DJ y la nueva Ultimate Party Cabana para grupos de hasta 20 personas.

Costa Beach Club: Una experiencia de playa premium con alberca climatizada tipo infinity, gastronomía de lujo y cabañas privadas con servicio personalizado.

Chill Beach Norte y Sur: Cerca de 3 km de playas de arena blanca con camastros, sombrillas y toallas incluidas, ideales para relajarse en un entorno natural.

Fiesta Plaza: Punto de bienvenida vibrante con música, baile y el bar Tipsy Sombrero —coronado por el sombrero más grande del mundo—, que recibe a los visitantes con margaritas, cervezas y mucho más.

Perfect Day México contará con 12 opciones gastronómicas regionales, casi todas incluidas, y 24 bares, seis de ellos dentro de piscinas. Actuaciones de mariachis, arte local y artesanías completan la experiencia cultural mexicana.

A partir del otoño de 2027, Perfect Day México formará parte de itinerarios por el Caribe Occidental desde Galveston, Nueva Orleans y puertos de Florida, disponibles para reservar este otoño.

“Nuestro objetivo es redefinir lo que puede ser unas vacaciones modernas, con experiencias inolvidables que también generen valor para las comunidades que visitamos,” comentó Jason Liberty, presidente y CEO del Royal Caribbean Group.

El desarrollo de Perfect Day México se lleva a cabo en colaboración con el gobierno y comunidad local, con un enfoque sostenible alineado con el compromiso “SEA the Future” del grupo Royal Caribbean: cuidar el planeta, dinamizar comunidades y acelerar la innovación. Además, se construirá un centro de bienvenida para todos los cruceristas que visiten el área de Mahahual.

El Loco Waterpark contará con más de 30 toboganes repartidos en cinco torres, incluyendo la torre más alta de América con 170 pies./Cortesía: Royal Caribbean

Nuevas experiencias

Royal Caribbean también ampliará su portafolio de destinos con nuevas experiencias exclusivas en:

Royal Beach Club Paradise Island (Bahamas) – Inaugura en diciembre de 2025. Pase diario todo incluido con gastronomía, bebidas, música en vivo y el bar flotante más grande del mundo: The Floating Flamingo.

Royal Beach Club Cozumel (México) – Abre en 2026 con playas espectaculares, bares en piscinas, actividades como esnórquel y clases de cocina o degustaciones de tequila.

Lelepa (Vanuatu, Pacífico Sur) – Disponible en 2027, será el primer destino exclusivo en el hemisferio sur, con playas vírgenes, senderos naturales y cultura local.

En agosto de 2025, el nuevo Star of the Seas ofrecerá lo mejor de Royal Caribbean, incluyendo Perfect Day at CocoCay. Y para 2027, el 90% de los viajeros del Caribe experimentarán un Perfect Day en CocoCay o en México.

Más información en: www.royalcaribbean.com