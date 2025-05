Sebastián Caicedo habla sobre la depresión que lo hizo refugiarse en su finca

Hace cinco años que comenzó la pandemia de covid-19 y, aunque es una etapa que pasó, aún se sigue hablando sobre las consecuencias de la pandemia en las personas. Recientemente, Sebastián Caicedo habló sobre la depresión que lo llevó a refugiarse en una finca.

Caicedo conversó sobre el tema en una entrevista que dio a Alejo Baena para su podcast ‘Abre tu ventana’. Hay que recordar que el actor se casó a finales del año pasado con Juliana Diez y que asegura haber sido salvado por poner la fe en Cristo.

Aunque actualmente en su vida parece estar todo en orden, Caicedo aún recuerda la época en la que tocó fondo, su separación de Carmen Villalobos, la depresión y la confusión generada por la pandemia del covid-19.

Comenta que durante la pandemia no sabía qué hacer: “Muchos buscaban reinventarse por las redes sociales pero yo no sentía el llamado para hacer eso, yo no soy bueno para hacer esos bailes”.

En lugar de crear una cuenta en TikTok y comenzar a bailar las coreografías del momento, el actor decidió comprarse una finca e irse a vivir en ella. “Me dediqué a sembrar árboles, pero sí sentí que mi vida profesional se puso en pausa. Empezaron a venir muchos problemas de pareja y eso me llevó a mi peor desierto”.

El caos durante y después de la pandemia, más el fin de su matrimonio, hicieron que el actor se fuera aislando cada vez más. Cuenta: “Me escondí en mi finca. Asumo mi responsabilidad, yo mismo me empecé a apagar, en el sentido profesional, personalmente, ya estaba muy desmotivado. Solo quería estar perdido en la finca, sembrando árboles”.

En la entrevista con Baena, el actor también hizo una fuera confesión: “En ese momento no veía luz al final del camino, ya sabía cómo lo iba a hacer, llegué a pensarlo… Yo me iba a colgar de un árbol en mi finca”, explica que al final no lo hizo porque pensó en su mamá y en dolor que podía causarle.

