La manera más sencilla de recuperar los videos de TikTok que más te gustaron

¿Deslizaste sin querer y perdiste un video en TikTok? No eres el único. Afortunadamente, la plataforma cuenta con una función poco conocida que te permite consultar tu historial de reproducciones, incluso si no viste el video completo o no diste Me Gusta.

Esta herramienta es especialmente útil si cerraste la app por accidente o si actualizaste el feed “Para Ti” sin terminar un video que llamó tu atención, de acuerdo a lo publicado por el diario El Comercio.

¿Cómo acceder a tu historial de TikTok?

Sigue estos pasos desde la app móvil:

Ingresa a tu perfil tocando el ícono en la esquina inferior derecha.

Presiona el menú de las tres líneas en la parte superior derecha.

Selecciona “Ajustes y privacidad”.

Desliza hasta la sección “Contenido y actividad” y entra a “Historial de videos vistos”.

En este apartado encontrarás todos los videos reproducidos recientemente. Aunque TikTok afirma que almacena los videos de los últimos siete días, varios usuarios han reportado un historial más extenso.

¿Qué más puedes hacer con esta función?



Borrar historial: Desde el ícono de configuración dentro del historial.

Desde el ícono de configuración dentro del historial. Desactivar historial: También disponible en el mismo menú de ajustes.

También disponible en el mismo menú de ajustes. Otras alternativas: La pestaña de “Me Gusta” en tu perfil solo muestra videos marcados con corazón, no el historial completo.

La pestaña de “Me Gusta” en tu perfil solo muestra videos marcados con corazón, no el historial completo.

Esta función puede ser útil no solo para encontrar contenido, sino también para gestionar tu actividad en la plataforma, especialmente si deseas mantener un mayor control sobre lo que ves o has visto.

