Pepe Reina cuelga los guantes: el campeón del mundo con España ahora será entrenador

Uno de los porteros con la carrera más longeva en los últimos años. El guardameta español Pepe Reina anunció el pasado lunes su retiro como jugador profesional a los 42 años tras 26 temporadas en la élite.

El anuncio se hizo en una entrevista con Movistar+ que lleva por nombre “Pepe Reina tiene algo que contar”. Desde ahí, el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 informó sobre su decisión.

“Se acaba una carrera muy bonita, una vida muy completa, me siento muy afortunado de lo que he vivido, han sido muchos años. No me lo esperaba, pero creo que ha llegado el momento y me apetece cerrarlo aquí”, dijo.

No obstante, Reina aprovechó la oportunidad para anunciar que ahora se convertirá en entrenador, pues seguirá siendo empleado del Villarreal y entrenará al Juvenil A a partir de las próximas semanas.

Reina, que juega actualmente con el Como de su amigo Cesc Fàbregas en la Serie A de Italia, podría jugar este viernes su último partido como profesional. El equipo recién ascendido es décimo con 49 puntos.

Ha sido mucho más largo de lo que soñé y se me ha hecho tan corto que volvería a vivirlo.



A solo tres días del ‘último baile’, acuden a mi mente tantas emociones, personas y vivencias que solo acierto a resumir con un inmenso GRACIAS.



Razones de su retiro

Pepe explicó en la entrevista que la decisión de poner fin a su carrera estaba tomada desde hace cinco meses y solo era cuestión de tiempo para hacerla pública. “Decidí dejarlo en enero pasado. Hablé con mi mujer, y lo decidimos juntos”, confesó.

“La satisfacción es que ahora quiero que termine. El verano pasado hubo un momento en el que lo pasé mal, porque no encontraba un proyecto que me ilusionara y tenía esa espinita. Tenía más que ofrecer y este año ha sido el que me ha hecho ver que ahora sí estoy vacío, en el sentido de que al fútbol desde esta posición ya no puedo ofrecer más”, explicó.

“Soy afortunadísimo. Ha sido un privilegio. Ahora no lo valoras tanto, pero cuando eche la mirada atrás vamos a seguir siendo uno de los equipos referentes en la historia, he tenido mucha suerte. He compartido vestuario con gente diez”, concluyó.

Pepe Reina y sus 26 años de experiencia siendo arquero de élite

Pepe Reina surgió de la cantera del FC Barcelona. Debutó con los blaugranas en el 2000 y estuvo por dos temporadas. Posteriormente, se fue al Villarreal por tres años hasta 2005.

En esa campaña apareció el Liverpool de Rafa Benítez. Reina formó equipo junto a Fernando Torres y Xabi Alonso. Estuvo casi 10 años. En 2013 se marchó al Napoli y estuvo en Italia hasta 2018.

Posteriormente, Pep Guardiola lo llamaría para jugar una temporada en el Bayern de Múnich. A partir de ahí, deambuló por varios clubes grandes de Europa.

En 2018 firmó con el AC Milan hasta 2020. Luego se fue traspasando al Aston Villa por una campaña. En 2020 fue fichado por la Lazio, donde estuvo por dos campañas antes de recalar en el Villarreal para un segundo ciclo de dos años.

En 2024 se fue al Como de la Serie A, tercer equipo de Italia. Pepe Reina jugó en cuatro de las cinco grandes ligas. Con la selección española, jugó 36 partidos y participó en cuatro Mundiales, dos Eurocopas y dos Copas Confederaciones. Fue parte del equipo que ganó el Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012.



