La queja más común al 311 en NYC en los vecindarios hispanos: ¡Bájenle a esa música! 

En el Alto Manhattan se compilan más denuncias por fallas de agua caliente y calefacción, seguido por los escándalos de “fiestas” callejeras y domésticas. En El Barrio (East Harlem) las llamadas al 311, en donde se reportan casos no urgentes, en primer lugar, tienen que ver con ruidos molestos en las calles y en residencias. En Jackson Heights y East Elmhurst, es distinto, el problema mayor son los carros que se estacionan donde no deben. Y así… todas las quejas de calidad de vida, reportadas en la ciudad de Nueva York, por los residentes de los vecindarios con más población hispana, van variando y no son nada nuevo. La diferencia, es que ahora hay una herramienta que permite monitorearlas en conjunto.

En general, las quejas por ruido tanto en las aceras como en las residencias, superaron las 610,000 en 2024, un aumento del 19% con respecto a 2023, lo que afecta de forma desproporcionada a ciertas comunidades de El Bronx, el Alto Manhattan y barrios como Bushwick en Brooklyn.

Desde 2003, los neoyorquinos tienen la opción de llamar a la línea 311, un número de teléfono que no atiende emergencias, o casos de vida o muerte, pero funciona para presentar solicitudes y quejas a las agencias municipales, también se pueden realizar solicitudes en línea, a través de una aplicación móvil o por mensaje de texto.

Ahora, para ayudar a la Ciudad a responder a las crecientes quejas sobre la calidad de vida, el Contralor Estatal, Thomas DiNapoli, lanzó la Herramienta de Monitoreo NYC311, un panel interactivo que permitirá a los ciudadanos ver las solicitudes de servicio en su vecindario y ayudar a identificar dónde podrían solicitarse ayuda y recursos.

Filtrando quejas

La nueva herramienta de monitoreo filtra las quejas duplicadas y las organiza por barrio para identificar dónde se concentran los problemas e identificar tendencias. La herramienta se actualizará periódicamente, con los datos más recientes y está disponible en el sitio web de la Contraloría Estatal.

“Esta opción mapea las quejas y desglosa la información por vecindario. Poder ver dónde hay más quejas por tipo y ubicación debería facilitar a la Ciudad y legisladores, identificar los vecindarios que necesitan más ayuda o dónde deberían enfocarse los recursos”, explicó DiNapoli.

Según las mediciones realizadas a través de las solicitudes a NYC311, la demanda de servicios municipales ha aumentado en los últimos años. Las llamadas al 311 ascendieron a más de 3,4 millones en 2024, un 7% más que en 2023, y ciertos tipos de quejas impulsaron este aumento: los ruidos molestos, los carros mal estacionados, fallas en calefacción y agua caliente.

Le siguen temas como presencia de basura en las calles, fuera del horario de recolección, falta de mantenimiento de parques públicos, avistamiento de ratas, denuncias de personas que orinan en público, uso de drogas ilegales en espacios públicos y tenencia ilegal de animales como mascotas.

!Apaguen esa música!

El Bronx registró la tasa per cápita más alta de disgustos por escándalos ocasionados por vecinos molestos con música a todo volumen, siendo las zonas de Wakefield y Fordham, las más afectadas.

Las quejas por calefacción y agua caliente aumentaron a más de 246,700 en 2024, un alza de más del 14% con respecto a 2019. El Bronx registró más de 192 quejas por cada 1,000 residentes en las zonas de Fordham, Bedford Park y Norwood.

¿De qué se quejan en el Alto Manhattan?

En vecindarios del Alto Manhattan, de mayoría hispana, como Washington Heights e Inwood, la denuncia más resaltante es la falla de agua caliente y calefacción. En 2023 se procesaron 15,404 reportes y en 2024 se sumaron 17,560. Un repunte del 14%.

En la ‘Pequeña República Dominicana’, la segunda razón por la cual los vecinos llaman al 311 es por los escándalos causados por música a alto volumen, tanto en las calles como en las casas. Sin embargo, entre 2023 y 2024, el número de denuncias estuvieron casi parejas, con incremento apenas del 0.07%. Subió de 13,592 reportes a 13,601, en este periodo de tiempo.

Asimismo, en El Barrio (East Harlem) los registros indican que el año pasado se recibieron muchas más llamadas por “ruidos residenciales”. Lo que significó un alza de 21.92%. En términos exactos, en 2023 se reportaron 5,010 escándalos de música alta, en contraste con 6,108 en 2024.

Brooklyn y Queens

Casi lo mismo sucede en Bushwick, Brooklyn, en donde del ranking de las cinco quejas más comunes, tres la ocupan las querellas por ruidos en las calles, en residencias y en lugares comerciales. El repunte más significativo se ponderó en situaciones de estridencias en las aceras, que se incrementaron en un 28%.

En los vecindarios de Queens, que concentran la mayor comunidad latinoamericana, como son Jackson Heights y East Elmhurst, lo que más motiva las llamadas a esta línea municipal, son de manera considerable las denuncias por vehículos que se estacionan mal o que bloquean acceso de estacionamientos. Allí las quejas por escándalos o fallas en el agua caliente ocupan un cuarto y quinto lugar, si se compara con otras localidades de alta concentración hispana.

El dato: