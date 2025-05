Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 22 al 28 de mayo

Cimafunk y La Tribu en el Carnegie Hall

Viva una experiencia única con Cimafunk y La Tribu, el showman afrocubano que está revolucionando la música global con su explosiva fusión de funk, afrobeat, hip-hop y ritmos cubanos, que se estará presentando en el Zankel Hall de Carnegie Hall como parte del festival Nuestros sonidos hoy jueves, 22 de mayo a las 7:30 pm. Acompañado por su poderosa banda de nueve músicos, La Tribu, Cimafunk convierte cada presentación en una celebración irresistible de ritmo y el movimiento. Boletos: https://www.carnegiehall.org.

Foto: Michael Weintrob

El Lower East Side Fest 2025

Con más de 200 organizaciones de artes escénicas, artistas independientes, poetas, titiriteros y cineastas, Theater for the New City (TNC) celebrará su 30.º Festival Anual de las Artes del Lower East Side, del 23 al 25 de mayo, en el emblemático edificio del Theater, ubicado en 155 First Ave. (esquina con E. 10th Street). Este popular evento, que se celebra durante el fin de semana de Memorial Day, atrae a una asistencia promedio de más de 4.000 personas. La entrada es gratuita, pero se agradecen las donaciones. Este año, el festival se centra en el tema “No seremos silenciados, alcemos la voz por la democracia”. Para un calendario completo de actividades, visite: www.jsnyc.com/season/LES25.htm.

Foto: Jonathan Slaff

Una experiencia mística en Arlo Williamsburg

Ubicado en el corazón de Arlo Williamsburg ( 96 Wythe Ave., Brooklyn, NY 11249), el Mirror Bar se transformará durante tres noches (22, 23 y 24 de mayo) en el místico Tarot Lounge, un refugio adornado con cortinas de terciopelo, velas parpadeantes y arte evocador. Guiada por tres lectoras profesionales de tarot, esta experiencia inmersiva lleva a los asistentes a través de la historia, la estructura y el simbolismo del tarot. A lo largo de la velada, las tarotistas ofrecerán lecturas individuales, compartirán sus conocimientos y aportarán un toque de magia a la noche, todo esto combinado con exquisitos cócteles inspirados en el tarot. Para boletos, visite: https://arlohotels.com/williamsburg/

Cortesía: Arlo Hotel

El New York Marriott Marquis ofrece una semana de experiencias inmersivas inspiradas en Beyoncé. Del 22 al 29 de mayo, tanto huéspedes como fanáticos podrán dirigirse al lobby del octavo piso para tomarse una foto con un llamativo Ford Thunderbird rojo, directamente salido de la estética vaquera-chic de la gira. Luego, brinde por Queen B con dos cócteles de edición limitada, el Honey B y el Yeehaw, disponibles en Revel & Rye y Broadway Lounge. En los días de concierto (22, 24, 25, 28 y 29 de mayo), el Broadway Lounge mantendrá la emoción previa al show con un set en vivo de DJ de 5 a 8 PM. Además, los miembros de Marriott Bonvoy pueden participar por la oportunidad de ganar beneficios VIP para conciertos y experiencias exclusivas en EE.?UU. y Europa a través del sorteo Marriott Bonvoy COWBOY CARTER TOUR Sweepstakes (disponible hasta el 9 de junio). Se pueden hacer reservaciones en OpenTable https://www.opentable.com para Broadway Lounge y en https://www.opentable.com/ para Revel & Rye.

Cortesía Marriot

Son Del Monte en el Atrium

El ecléctico conjunto de charanga cubana Son Del Monte, liderado por Manuel Rivera, exintegrante de la Orquesta Yambu y Sonsublime, regresa al Atrio David Rubenstein (1887 Broadway) para una noche de baile social gratuito, este viernes 23 de mayo. La banda de 12 integrantes incorpora trombones, voces vibrantes y contribuciones de flauta, violín, piano y congas para fusionar los estilos musicales de charanga y conjunto en un sonido neoyorquino único, que Rivera ha denominado “chajunto”. Lo llamarás “perfecto” cuando este talentoso grupo de músicos interprete un torbellino de energía melódica que rinde homenaje a los grandes del son cubano del pasado y del presente. Gratis. A las 7:30 pm. Más información:https://www.lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

George Harris en el Madison Square Garden

El renombrado comediante venezolano George Harris se prepara para hacer historia al presentarse en The Theater at Madison Square Garden este sábado 24 de mayo. Esta presentación marca un hito significativo, ya que Harris se convertirá en el primer comediante venezolano en llevar su espectáculo a este icónico escenario. Con un récord de más de 75,000 espectadores en sus presentaciones en vivo tan solo en 2024, su show más reciente, “El Pueblo de Uno,” ha cautivado audiencias en importantes lugares alrededor del mundo, con presentaciones en recintos con capacidad para hasta 12,000 personas. A las 8:00 pm. Boletos: www.ticketmaster.com

Foto: Mario Albarrán

Fiesta de verano con Nicky Jam

Una buena manera de celebrar el fin de semana de Memorial Day es asistiendo a un concierto en vivo de Nicky Jam en el Skyline Drive-In, ubicado en Greenpoint, Brooklyn. A pasos del agua y con impresionantes vistas de Manhattan, el amplio espacio al aire libre será el escenario para una actuación del famoso artista urbano, junto con DJ Camilo y DJ Slit para dar el pistoletazo de salida a la fiesta. El evento tendrá lugar este domingo 25 de mayo, de 3:00 pm a 10:00 pm. Disfrute de más de seis bares, incluyendo una amplia terraza con mesas de picnic y sombrillas, varios puestos de comida local, música en vivo, juegos de jardín y mucho más. Boletos:https://rumbatickets.com.

Foto: Amy Harris/AP

Ha*Ash en el United Palace

El aclamado dúo Ha*Ash continúa cosechando éxitos con su gira internacional “Haashville”, la cual ha conquistado a miles de fanáticos con una serie de presentaciones inolvidables. Y la espera terminó para los neoyorquinos, ya que el famoso dueto se estará presentando este domingo, 25 de mayo, en el escenario del United Palace Theater (4140 Broadway). Hanna y Ashley siguen consolidándose como las reinas del pop country latino, logrando sold outs en cada ciudad y dejando huella con su autenticidad y talento inigualable. Para boletos, visite:https://www.ticketmaster.com.

Foto: 1111 Public Relations

Visite la exhibición “Path of Liberty: That Which Unites US”

“Path of Liberty: That Which Unites US” (Camino de la Libertad: Lo Que Nos Une), una instalación artística comunitaria se inauguró oficialmente en la Freedom Plaza, desde la calle 38 hasta la 41 a lo largo de la Primera Avenida. Presentada y patrocinada en su totalidad por The Soloviev Foundation, esta instalación de seis acres transforma 55 historias personales extraordinarias ?de héroes de la Segunda Guerra Mundial y agentes de cambio actuales? en una vívida exploración de la libertad y la igualdad a través de visuales monumentales y narrativas interactivas. Los visitantes podrán experimentar Path of Liberty: That Which Unites US de forma gratuita todos los jueves, viernes y sábados de 8:00 p.?m. a 11:00 p.?m., con reservaciones disponibles en pathoflibertynyc.com. También se permitirá el ingreso sin reservación previa, y la instalación estará iluminada de domingo a miércoles para su visualización pública desde el perímetro.r conexión en nuestra búsqueda compartida de libertad y unidad”.

Cortesía Rubenstein Public Relations

Yoga en Bryant Park

Celebrando 22 años haciendo que el yoga sea accesible para todos, la popular serie de bienestar de Bryant Park regresa este mes. Bryant Park Yoga, presentado por Halara, uno de los programas de fitness comunitarios más grandes y antiguos de la ciudad de Nueva York, ofrece una manera sencilla para que tanto residentes como visitantes de todos los niveles incorporen el yoga a sus rutinas con clases dos veces por semana, los martes y miércoles, del 28 de mayo al 17 de septiembre. Bryant Park Yoga se imparte los martes a las 10:00 am en la Terraza Superior y los miércoles por la noche en el césped, a las 6:00 pm. Gratis. Para más información, visite:https://bryantpark.org/activities/yoga.

Foto: Angelito-Jusay

Obra de teatro O.K.!

International Arts Relations (INTAR Theatre) acaba de estrenar la obra O.K.!, de Christin Eve Cato y dirigida por Melissa Crespo. La obra sigue a Melinda, una actriz afrolatina que está de gira con una producción íntegramente latina de un musical que lleva el mismo nombre que el estado donde se encuentra, mientras decide qué hacer tras la cancelación de su cita para un aborto en Oklahoma. Durante los 90 minutos previos al final del espectáculo, se apoya en sus compañeros de reparto para obtener apoyo, risas y una dosis de realismo. Desde ya hasta el 8 de junio en el Teatro INTAR (500 West 52nd St.). Miércoles a sábado a las 7:30 pm; sábados y domingos a las 2:00 pm. Para entradas y más información, visite www.intartheatre.org.

Foto:Valerie Terranova

Minuto Bauli abre en Union Square

Minuto Bauli, una celebración de la tradición repostera italiana, llegó al corazón de Nueva York. El nuevo concepto de la reconocida marca italiana Bauli comenzó su andadura en Estados Unidos con la apertura de su primer local en Union Square (866 Broadway). Bauli se fundó en 1922 como una pequeña pastelería artesanal en Verona y desde entonces se ha convertido en la marca líder de postres y dulces festivos en Italia, así como en un actor clave en el sector de la panadería en general. Conocido por su dedicación a la auténtica artesanía y tradición italiana, Minuto Bauli trae delicias artesanales horneadas desde Verona a las calles de NYC, todos los días. Más información: MinutoBauli.com

Foto: Cortesía Bauli

Medium Rare agradece a los militares

Con motivo de la Fleet Week, que se celebra en Nueva York hasta el 27 de mayo, el restaurante Medium Rare ( 488 de la Tercera Avenida) extiende una invitación a neoyorquinos y miembros en servicio para disfrutar de una cena con estilo y con gratitud. En homenaje a los valientes hombres y mujeres de la Marina, la Infantería de Marina, la Guardia Costera y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el lugar ofrecerá a todo miembro uniformado una copa de champaña de cortesía para comenzar la velada, así como el emblemático House Specialty Hot Fudge Sundae, también sin costo, para cerrar la experiencia con un dulce gesto de agradecimiento. Además, los comensales pueden aprovechar su ya célebre brunch bottomless a precio fijo por tan solo $39.95, que incluye cócteles de brunch, french toasts, y un sustancioso Steak & Eggs. Para más información, visite: https://www.opentable.com/r/medium-rare-new-york.