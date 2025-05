Más hierro en tu dieta: el truco del vinagre en lentejas o naranja después de la comida

Las Lens culinaris o lentejas como se le conocen popularmente son una de las legumbres más versátiles y con alto perfil nutricional por ser ricas en proteínas, aminoácidos esenciales, minerales como el hierro y fibras, pero sabías que hay un truco para potenciar los beneficios de este alimento, un dietista explica como combinar el vinagre de sidra de manzana o alimentos ricos en vitamina C pueden hacer la gran diferencia.

Las lentejas son tan nutritivas que son un clásico en las dietas vegetarianas, su consumo se asocia a beneficios para la salud como ser fuente segura de hierro, ayuda a reducir la inflamación, por su composición de antioxidantes, tiene propiedades antimicrobianas y son accesibles.

Para potenciar las bondades de este noble alimento, el nutricionista Luis A. Zamora, explica que añadir vinagre a las lentejas o comer una naranja luego de las lentejas puede mejorar la absorción del hierro.

¿Cómo agregar vinagre puede mejorar la absorción del hierro?

Las lentejas son una buena opción para comidas saludables. Foto: Shutterstock Crédito: Shutterstock

El nutricionista español Luis Zamora, conocido en redes como Nutriman explica sencillos trucos que podemos aplicar a la hora de comer lentejas que puede mejorar el valor nutricional del plato.

Agregar un chorrito de vinagre a las lentejas mejora la absorción del hierro, comer una naranja de postre tiene el mismo efecto, mientras que si se combinan las lentejas con arroz se convierten en una proteína completa, destacó.

Los frijoles y las lentejas son una fuente de hierro que se absorbe mejor si se consume con alimentos que aportan vitamina C. Crédito: Shutterstock

La afirmación del experto tiene una base científica, como lo explica un estudio publicado por Annals of the New York Academy of Sciences,

Lo primero que debemos saber que es hay dos tipos de hierros que provienen de los alimentos, el de origen animal y de origen vegetal, que se llama no hemo, ambos absorbidos por la mucosa intestinal.

El procesamiento natural del hierro no hemo en el cuerpo puede verse afectados por la composición de los alimentos. “La absorción de hierro no hemo, el principal grupo dietético, se ve muy influenciada por la composición de la comida. El ácido ascórbico (Vitamina C) es un potente potenciador de la absorción de hierro no hemo y puede revertir el efecto inhibidor de sustancias como el té y el calcio/fosfato”, revela el estudio.

La absorción de hierro de las comidas de origen vegetal aumenta considerablemente mientras mayor es la cantidad de vitamina C este presente, de ahí la recomendación de los nutricionistas de combinar la ingesta de lentejas con alimentos como el vinagre de manzana o frutas como la naranja rica a vitamina C.

Esta poderosa combinación permite una mejor metabolización del hierro, porque el ácido ascórbico facilita la absorción de hierro al formar un quelato con hierro férrico a pH ácido, que permanece soluble a pH alcalino en el duodeno.

Así que si quiere potenciar tu plato de lentejas, ya tiene estos trucos que te puede ser de utilidad de acuerdo a tus preferencias.

Sigue leyendo:

–Snack salado crujiente alto en fibra: Chips de lentejas

–El secreto de las lentejas: cinco beneficios que no puedes perderte

–Evita este error que afecta la salud al cocinar las lentejas